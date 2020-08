Quatre noves morts per coronavirus al Taulí

El Taulí ha registrat quatre morts per coronavirus entre divendres i diumenge, del 28 al 30 d'agost inclosos. En tot el mes d'agost, a l'hospital sabadellenc hi han mort 11 persones per la Covid-19, un repunt de les defuncions després dos mesos sense que se'n produís cap. A causa de la pandèmia, des del mes de març hi han mort 379 persones.

La corporació sanitària ha informat aquest dilluns que ara hi ha 47 pacients ingressats amb aquesta malaltia, 40 dels quals a hospitalització i 7 a l'UCI. Comparat amb les darreres dades disponibles, de dijous passat, hi ha tres persones més ingressades a planta i les mateixes a cures intensives.

Publicitat

El nombre de persones ingressades a l'UCI és el més elevat del mes d'agost, i s'han doblat en els darrers dies. Si bé el dia 20 n'eren 3, a dia 31 en són 7.

Durant els últims tres dies al Taulí s'han diagnosticat 27 nous casos de la Covid-19 i s'han produït 10 ingressos per aquesta malaltia.

Publicitat