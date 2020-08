Maties Serracant: “El Govern no té un projecte de ciutat definit”

Gairebé han estat set els anys que Maties Serracant (Sabadell, 1976) ha estat regidor a l’Ajuntament de Sabadell, on va entrar com a representant de l’Entesa per Sabadell. Després d’haver estat quatre anys al Govern, dos d’ells com alcalde de la ciutat, renuncia a l’acta de regidor de la Crida per Sabadell.

Per què ara? Són gairebé set anys, ara som just a l’inici de curs, i es necessita una dedicació important. És una decisió personal, una proposta que vaig traslladar a l’organització, creia que no calia exhaurir els vuit anys que marquen els estatuts de la Crida, i que era normal el relleu.

Com va entrar en política? Aquests dies ho recordàvem amb els companys de l’Entesa, al 2010 em van venir a buscar perquè era a l’Adenc, llavors era una persona que em movia en l’àmbit de la política ambiental, i ja coneixia algunes persones de l’Entesa a través de a Campanya Contra el Quart Cinturó. Em van fer la proposta de sumar-me al seu projecte i els vaig respondre que no, perquè no ho veia compatible amb l’exercici professional.

I què va canviar? Ja al 2014 en tenia ganes, i vaig mirar com compatibilitzar una cosa i l’altra, allò professional i allò econòmic. Vaig acabar entrant, tot i que seguia veient complicat poder seguir sent autònom i buscar projectes. No obstant, em va poder més entrar en el projecte, veia més avantatges en fer el pas que no pas les conseqüències que podria tenir en negatiu.

I va passar a ser cap de llista, llavors ja per la Crida per Sabadell. Era una carambola, al 2013 ens trobàvem després de l’esclat del cas Mercuri, amb una etapa de decadència del PSC a la ciutat, i molta gent va apostar per fer gran el projecte d’Entesa, CUP i MPS. D’aquí en va sortir una proposta engrescadora amb mes d’11.000, i es van donar unes circumstàncies molt excepcionals que van permetre tenir responsabilitat política de govern, primer com a primer tinent alcalde, després com a segon.

Amb una aturada. Vaig ser mig any fora, sense responsabilitats pel la denúncia de l’entorn del PSC per Cal Balsach, i la Glòria Rubio va cobrir el meu àmbit. Vaig tornar, però per un període curt, fins que al juny de 2017 vam fer el relleu amb en Juli Fernàndez per l’alcaldia. I entremig hi ha les denúncies pel contracte d’Smatsa i la de l’1 d’Octubre.

Vostè era alcalde aquella jornada. Sí, la vaig viure amb emoció i responsabilitat, l’emoció col·lectiva donava força en un moment tan complicat. Ara mateix és l’única causa de totes que segueix oberta, pendent que el jutge resolgui si s’obre el judici oral o no.

Com deixa el grup municipal? Molt tranquil perquè la Nani Valero seguirà com a portaveu i perquè també hi segueix l’Anna Lara, dues persones que tenen il·lusió i coneixements més grans que jo en molts temes. I entra en Lluís Perarnau en lloc meu, amb un compromís evident i que ja coneix la casa, perquè hi va ser durant dos anys com a regidor. A ell li cediré el relleu en l’àmbit territorial.

Com veu l’Ajuntament? El vam deixar més sòlid del que el vam trobar, més endreçat, amb els processos d’administració electrònica engegats, i la ciutat la vam deixar amb instruments de planificació sòlids pel que fa a l’estratègia política, amb els propers anys marcats. Ara tothom veu que els carrers s’asfalten, que es renoven les àrees de jocs infantils... tot és feina que vam fer, i ens en sentim orgullosos, no es van poder fer abans per l’escany econòmic del PP a les arques municipals.



I el Govern de la ciutat? A la deriva. El Govern no té un projecte de ciutat definit, hi ha moltes accions que vam deixar enllestides i que ara s’estan podent executar.

Ara que acaba la seva etapa a la política municipal activa, què farà? Em dedicaré a la meva feina, que està vinculada als àmbits estratègics, ambientals i territorials relacionats amb ciutats i amb regions. És el que feia des de deu anys abans d’entrar en política. Sempre he estat treballant com autònom, ja sigui per empreses com per l’administració pública, així que ara reprendré aquella activitat.

