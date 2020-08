Dimarts amb el cel enterbolit

Aquest dimarts les temperatures mínimes seran menys fredes, però les màximes es mantindran. S'esperen valors molt similars a efectes pràctics als d'aquest dilluns, típics del tram final de l'estiu.

Pel que fa al cel, durant la matinada arribaran núvols alts i mitjans per l'oest del país que deixaran el cel mig, puntualment molt ennuvolat en general fins a mitja tarda. A partir de llavors, la nuvolositat minvarà parcialment i progressivament per l'oest del territori, tret del vessant nord del Pirineu, litoral i prelitoral central i sud de la Costa Brava, on es formaran intervals de núvols baixos i el cel quedarà entre mig i molt ennuvolat.

A banda, a partir de migdia creixeran algunes nuvolades al Pirineu i també de forma aïllada a punts del sector central i sud del litoral i prelitoral.

