Presó per a un veí de Sabadell per atracar un banc de Manresa i un estanc de Berga

Els Mossos d'Esquadra han detingut dos homes, de 46 i 60 anys i veïns de Sabadell i Berga com a presumptes autors de dos robatoris amb violència i intimidació. Els fets es remunten al 12 d'agost quan hi va haver un atracament en una entitat bancària del passeig Pere III de Manresa. Un home va entrar a l'entitat i va amenaçar violentament els treballadors amb un ganivet que duia mig amagat en una bossa. Tot seguit va sostreure diners en metàl·lic de la caixa.

Seguidament, va marxar del lloc i va fugir amb una altra persona que l'esperava a l'exterior i que havia mantingut una actitud vigilant en tot moment. La Unitat Central d'Atracaments dels Mossos d'Esquadra es va fer càrrec de la investigació i van començar a recopilar tot una sèrie d'indicis per poder determinar la identitat dels atracadors.

El 18 d'agost es va produir un altre atracament en un estanc de la plaça Sant Joan de Berga. Seguint el mateix sistema, un home va amenaçar amb un ganivet un treballador i es va emportar el calaix de la caixa enregistradora. En aquest cas també hi havia un home, disfressat amb màscara, esperant-lo a l'exterior per facilitar la fugida. En aquest cas, va ser la Unitat d'Investigació de la comissaria de Berga que va encarregar-se del cas.

Els dos grups d'investigació van trobar coincidències en els dos robatoris i van esbrinar la identitat dels dos presumptes autors. Finalment, la matinada del 28 d'agost, arran d'un incident en un bar on un client no volia pagar la consumició, es va detenir un home de 46 anys i veí de Sabadell, per atemptar contra els agents de l'autoritat. Durant les comprovacions, es va descobrir que era un dels sospitosos dels robatoris i se'l va detenir com a presumpte autor material dels dos atracaments.

Posteriorment, el mateix divendres al matí, es va detenir la persona que feia les vigilàncies durant els atracaments, un veí de Berga de 40 anys. Els dos detinguts, tots dos amb antecedents i nacionalitat espanyola, van passar el 29 d'agost a disposició del Jutjat d'Instrucció en funciona de guàrdia de Berga. El jutge va ordenar l'ingrés a presó de l'home de 46 anys com a autor material dels atracaments.

