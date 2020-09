El Creu Alta Sabadell Handbol afronta amb il·lusió el seu retorn a categoria nacional

El Creu Alta Sabadell Handbol ha tornat a categoria nacional 46 anys després. Els aficionats recorden l’etapa gloriosa del Centre d’Esports a l’elit de l’handbol estatal. Des del seu descens l’any 1974, el club arlequinat mai havia militat en categoria nacional. L’atípica passada temporada ho va aconseguir com a líder del seu grup de Divisió d’Honor Catalana quan es va produir l’aturada pel coronavirus. L’entitat presidida per Albert Bosch es va posar en marxa per trobar suport econòmic a través d’una campanya de micromecenatge i va recaptar els 7.500 euros marcats com a objectiu prioritari en un inici. Ara vol arribar fins als 10.000 euros.

La parcel·la esportiva és responsabilitat d’Eloi Vila, director esportiu i a la vegada jugador de la primera plantilla. Acumula una notable experiència en el món de l’handbol. De petit va començar a l’OAR Gràcia, però aviat va ser reclutat per l’FC Barcelona, on va passar per totes les categories inferiors fins a debutar en el filial a Divisió d’Honor B. També ha jugat al Pardinyes de Lleida i a un club italià durant l’Erasmus. Però el Creu Alta Sabadell és el seu equip de cor. Ja ha viscut dos ascensos en la seva doble faceta. “Aquest últim va ser molt especial perquè significava el retorn a Categoria Nacional després de 46 anys. Mai sabrem què hauria passat en una hipotètica fase d’ascens, però estàvem fent una gran temporada i ningú ens pot treure cap mèrit”, subratlla.

Mantenir el bloc

L’ascens no canviarà la filosofia del club. L’Eloi adverteix que “nosaltres no podem oferir diners, més aviat els jugadors paguen per jugar. Aquests últims anys hem fet un vestidor molt potent i aquest bon ambient ha estat clau”. El projecte esportiu es basa a mantenir el bloc, amb l’única baixa confirmada de Ramon Rico, que marxa al Poble Nou, i reforços de jugadors que retornen al Sabadell, com són els casos de Jordi Altés i Oriol Carrillo. Completen el capítol d’incorporacions Siscu Asensio (ex-Divisió de Plata i Sant Quirze) i Blai Ocaña, extrem esquerre també exjugador del Sant Quirze. Al capdavant de la plantilla continua Sergi Cifré, el tècnic dels dos últims èxits. “Coneix perfectament els jugadors i és el tècnic ideal per aconseguir l’objectiu de la permanència. No volem que sigui un any de pas. Ha costat molt arribar-hi i la idea és consolidar-nos a Nacional”.

Precisament aquest dimarts s’inicien els entrenaments a Cal Balsach després de l’ajornament de la setmana anterior. “La situació de la Covid-19 ens va fer anar enrere, però tenim tots els protocols preparats i algun dia s’ha de començar. Serà inevitable conviure amb la incertesa”, diu l’Eloi.

La il·lusió del derbi

De moment, el calendari de la Primera Nacional està fet i la lliga hauria de començar el 3 d’octubre. De fet, ja tenen una data marcada en vermell: el 18 d’octubre. Serà el dia del derbi sabadellenc OAR Gràcia-Creu Alta Sabadell. Arriba ben aviat, a la tercera jornada. “Ens fa moltíssima il·lusió jugar aquest partit en categoria nacional. Havíem fet algun amistós, però enfrontar-nos en competició de lliga serà molt especial. Per a la ciutat també és important recuperar aquest derbi, que no es produïa des de fa 46 anys. Hi anirem amb tota la humilitat, però amb ganes de guanyar”, avisa el director esportiu.

