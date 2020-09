La venda de portàtils i tauletes manté l’impuls amb la tornada a l’escola

Bosses, llibretes i llapis... però sobretot ordinadors portàtils i tauletes. La tornada a l’escola ha confirmat la tendència a l’alça de la venda d’aquests equipaments tecnològics que es va disparar durant el confinament, sobretot per l’extensió del teletreball. A més, en l’àmbit educatiu, els centres van posar en marxa plataformes digitals per poder continuar amb el curs de forma telemàtica. Ara, davant d’un escenari incert en el retorn a l’aula –amb el més que probable tancament dels centres per rebrots–, les famílies i els docents volen garantir la continuació del curs de forma virtual.

Les botigues d’informàtica de Sabadell estan vivint la preocupació dels pares i professors per proveir-se d’ordinadors. A Intecat, l’establiment d’Apple a la Rambla, s’ha notat l’increment de la demanda tant de portàtils com de tauletes. “S’han venut més unitats que l’any passat”, afirma el director de màrqueting, Max Valls. Els clients d’ara són professors, alumnes i pares. Valls explica que “la pandèmia ha servit perquè a les escoles s’utilitzin tècniques on-line, encara que les classes siguin presencials, això ha fet recapacitar molts professors”. Si més no, el confinament ha actuat com a “detonant d’aquesta revolució tecnològica i els professors ho saben”.

A la botiga PCBox, del carrer d’Antoni Forrellad, s’ha notat “un petit creixement”. Això sí, a la cadena l’increment ha estat més elevat. Els responsables de l’establiment esperen que la demanda augmenti més durant aquesta setmana i la propera.

Des d’El Corte Inglés apunten que els portàtils i les tauletes s’han convertit “en un producte de primera necessitat” des del març. Per això, les vendes d’aquests equipaments s’han multiplicat per quatre. “Ara la tornada al col·legi manté aquesta inèrcia”, afirma el portaveu dels grans magatzems, que reitera que hi ha molta demanda de productes tecnològics.

Aposta per la qualitat

A la botiga Gigalink, situada a la ronda de Zamenhof, també han notat un augment de les vendes, sobretot dels ordinadors “barats”, explica Pol Puig. Els més buscats són portàtils Chromebooks i de la marca HP. L’informàtic recorda que comprar ordinadors econòmics “no surt a compte”, perquè són ordinadors lents i que duren poc temps. Els seus clients són pares i mares que “estan preocupats perquè els nens no vagin al col·legi”. En canvi, Valls indica que a Intecat cada cop els pares busquen més portàtils i tauletes de qualitat. “Saben que el nen estarà motivat per poder treballar”, afegeix.

