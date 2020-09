Agenda cultural de la No Festa Major

Aquest any el setembre és totalment atípic a Sabadell. Allò tan conegut com que "l'estiu no acaba a Sabadell fins que no acaba la Festa Major", aquest 2020 no serà possible. Tot i això, hi ha un grapat de propostes culturals per seguir connectats amb l'esperit festiu, us els detallem dia a dia:

DIJOUS

De 18 h a 21 h. Galeria ImpaktesVisuals

Performance de Gustav Glander

19 h. Bar Tourmalet

Taller i tast de cervesa

Organitza: l’Acadèmia de la Cervesa

19 h. Acadèmia de Belles Arts

Exposició Alfons Borrell i l’exposició de Paula ‘Blauna’

19 h. Virtual

Debat sobre corrandes i la cançó improvisada

Organitza: La Fundació Bosch i Cardellach, Inmaterial Vallès i Òmnium Sabadell. Hi intervenen Teresa Mira, Josep Alavedra, Anís Falcó i Carles de la Rosa.

21 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert de Roger Padró. Organitza: UiU Promotors

DIVENDRES

15.30 h. Centre cívic de Gràcia

Exposició ‘Canviant vides’ (animals).

Fins al 18 de setembre. Organitza: Lliga protectora d’Animals

De 20 h a 22 h. Espai Àgora

Filmets en sessió contínua

Organitza: 3 Homes Grossos

21.30 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert de Manel Fuentes

DISSABTE

18 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert flamenc Cristian Saucedo

De 18.30 h a 20.30 h. Espai Àgora

Filmets en sessió contínua

Organitza: 3 Homes Grossos

22 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert de The Beatboys –un tribut a The Beatles–

DIUMENGE

De 12.30 h a 14.30 h i de 16 h a 20.00 h.

Museu de la Vida al Camp. Portes Obertes.18 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Actuació de Joan Pera

19.30 h. Bar La Capella de Can Gambús

Concert d’Atomic Leopards (gratuït)

21 h. Espai Àgora

Concert i recital de David Vila i Ros amb l’espectacle Un Hivern a Cramòvia

22 h. Bar Morrosko

Concert Night at Morrosko

22 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert de Kim Marín

DILLUNS

12 h. Jardinets de l’Espai Cultura

Concert d’havaneres: els matadeperencs Mariners de Riera amb Les millors havaneres