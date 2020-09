Els Gegants preparen una No Festa Major a les xarxes socials

La Coordinadora de Gegants de Sabadell lamenta finalment no e spoguin dur a terme les activitats pròpies de la Festa Major Confinada que s’estava organitzant. Tot i això, valoren que l’Ajuntament hagi obert la possibilitat de poder fer el cicle l’Espectacle Continua a Sabadell. Apuntem però, que "no deixa de ser un projecte massa obert i sense concreció". I afegeixe.; "Cal tenir en compte que la nostra activitat no és un espectacle de teatre, ni un espectacle estàtic, sinó que la nostra activitat són cercaviles i és carrer".

Expliquen que cal fer un pas més per tal de treballar per arribar a fer activitats d’aquest tipus i tornar a dur a terme l’activitat amb la “normalitat covid”. A més, no volen que les seves activitats puguin ser gaudides només per un sector de la població molt concret, sinó que volen trepitjar els carrers dels barris on a vegades no tenen l’oportunitat de poder gaudir de la cultura popular i on s’han quedat sense festes majors.

De moment han fet una aposta creant un canal a l’Instagram (@coordinadoragegantssabadell), que va arrencar diumenge vespre i on s’han presentat les colles que formen part de la Coordinadora. A més a més, han llençat una web on penjaran informació sobre les colles, activitats, vídeos (coordinadoragegantssabadell. wordpress.com)

De fet, anuncien que durant la No Festa Major aniran penjant activitats diverses a l’instagram. La Coordinadora de Gegants de Sabadell s’ha mostrat amb moltes ganes de tornar a sortir al carrer i avancen que a la mínima que els sigui possible els tornarem a veure ballant pel carrer. "Això sí, potser ens demanen distància", matisen.

