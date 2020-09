Manel Fuentes: "El concert de Sabadell té un format màgic"

Manel Fuentes serà aquesta No Festa Major a Sabadell en el concert que aquest divendres oferirà als Jardinets de l'Espai Cultura. Hi hem parlat:

Com heu viscut els concerts, fins ara, de la Nova Normalitat? Doncs amb molta complicitat, perquè el públic ha d’estar assegut obligatòriament. I diguem-ne que acompanya una música més íntima, en un espectacle en el que explico històries, les meves vivències amb la música de Bruce Springsteen… Fixa’t que hem actuat al festival de Torrelavega i a Abre Madrid, que és ni més ni menys que a un recinte tan gran com Ifema. I tanmateix, funciona.

Teniu un espectacle en acústic, mentre que també tens un format amb banda Sí, que fa un espectacle de música més energètica, de molt bon rotllo, i la gent s’aixecava una mica de les cadires, però clar, no es pot ballar. L’hem fet a Pedralbes i Valldoreix. En canvi, el concert de demà a Sabadell? Jo crec que és un format màgic. Un recinte petit, acollidor, en acústic… Per cantar a cau d’orella, amb músiques més lentes… Una cosa única!

Vostè ja és conegut de Sabadell i de la Urpí. Sí, justament a la Cava Urpí vaig començar a provar l’espectacle Mi vida con Blues, que féiem a Madrid.

Demà actua contractat per una entitat cultural privada, però no per l’Ajuntament, que ha suspès la FM. Creu que les Administracions públiques haurien d’estar programant més cultura? Diria que Pasapalabra [riu] ara que precisament presentarè el programa de TV, degut a que Roberto Leal ha donat positiu en Covid-19.

