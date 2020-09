Més d'un any esperant una plaça d'aparcament per a mobilitat reduïda

La Síndica de Sabadell, Eva Abellan, ha demanat a l’Ajuntament que habiliti de forma urgent una plaça d’aparcament per una veïna de la ciutat amb discapacitat que fa més d’un any que l’espera. La petició es duu a terme després de la queixa feta per l'afectada, que al juny de l’any passat va sol·licitar una reserva nominativa d’aparcament pròxima al seu domicili, ja que a la seva zona de residència hi ha molts problemes d’estacionament.

Després de diverses instàncies, la resposta de l’Ajuntament va ser que es duria a terme en funció de la planificació dels treballs del servei, però sense concretar dates ni terminis. Ara, 14 mesos després de la petició, el canvi no s'ha fet efectiu, considerant que s’està produint una discriminació per la seva condició de persona amb mobilitat reduïda.

En un comunicat, la Síndica recorda també que les persones amb problemes de mobilitat tenen dret a sol·licitar una reserva d'aparcament pròxima al seu domicili, lloc de treball o lloc d'estudi, amb gratuïtat sobre l'import de les taxes, i considera inacceptable que hagi transcorregut un any, sense que s’hagi procedit a executar les mesures oportunes per fer efectiva la reserva nominativa de la plaça.

“S’ha fet palès que, tristament, a l’Ajuntament de Sabadell manquen procediments clars, establerts, i regulats per a molts temes, i és, en aquest sentit, que també he recomanat en aquest cas, que es reguli el procediment per l’obtenció d’aquestes reserves d’aparcament per a persones amb discapacitat, mitjançant Ordenança”, apunta Abellan. Considera que “si es fixen els terminis de sol·licitud i execució, es garantiran els drets de la ciutadania, i casos com els d’aquesta ciutadana no es tornaran a produir”.

