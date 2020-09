Quatre bars han de retirar la terrassa per incomplir normativa

La decisió d’aixecament de les terrasses respon a l’objectiu de pal·liar una infracció generalitzada. En aquests casos concrets, s’ha actuat o bé perquè l’establiment no disposava de la llicència necessària per ocupar l’espai i/o quan les terrasses han causat reiterades molèsties veïnals.

En un comunicat, l’Ajuntament diu que "no existeix cap voluntat de persecució als establiments de restauració, sinó que es vol fer compatible l’activitat de les terrasses, respectant la normativa, amb la vida de la ciutadania". És per això que els darrers mesos de juny, juliol i agost s’han realitzat avisos verbals, s’han fet inspeccions i altres accions de pedagogia per recordar les mesures de seguretat establertes per les autoritats sanitàries.

Control a l’espai públic i sancions

A partir del passat mes de juliol la Policia Municipal va intensificar els controls a les terrasses dels bars i els restaurants per assegurar que es compleix la normativa, les mesures de seguretat i l’aforament permès. Tot plegat, les mesures de control i les inspeccions d’espai públic tenen per objectiu evitar la propagació del virus i evitar possibles rebrots.

És en casos com aquests en què s’incompleix la normativa i després d’haver realitzat avisos als titulars dels negocis que es procedeix a l’aixecament de les terrasses. L’Ajuntament continuarà fent inspeccions a establiments de tota la ciutat.