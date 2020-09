“Vaig fer el cartell de la Festa Major en el confinament, volia que enguany fos més alegre”

El 9 de juliol s’anunciava que Gerard Garcia Calduch havia guanyat el concurs del cartell de Festa Major, d’entre els 35 dissenys proposats per estudiants de l’ESDi i l’Escola Illa. Tanmateix, l’Ajuntament confirmava el dia 17 del mateix mes que la Festa Major se suspenia. I el seu cartell ha passat a la clandestinitat.

Guanyar l’any que no es fa la Festa Major és curiós: deu ser trist (perquè no es veu enlloc), però també deu fer gràcia ser el cartell de la Covid-19? Surti o no surti, la il·lusió sempre hi és. Perquè agrada veure que un projecte teu ha tingut èxit, malgrat que no es vegi enlloc. Però bé, també una mica trist. Enguany és comprensible.

Hi ha influència del confinament que hem viscut en l’elecció dels elements i l’estètica? Efectivament, el vaig dissenyar durant les setmanes d’estar tancat. És cert que volia mostrar una imatge d’alegria, potser enguany una mica més, perquè emociona.

Vas mirar els cartells de les edicions anteriors? Els vaig mirar per no repetir-me. Em vaig documentar molt. Al principi no sabia què fer. Estava encallat. No tenia ni idea de què fer.

Per què elements de la cultura popular i no altres, com ara el patrimoni o la música? Volia introduir elements reconeguts de Sabadell, perquè no semblés qualsevol altra Festa Major. També elements perquè es notés ràpidament que era una Festa Major. I després vaig fer coloraines. Ho vaig posar tot a dins, és una fusió.

Com definiries l’estètica del cartell? Des de petit m’agrada molt el món del còmic, els personatges… I crec que es nota. En els anys anteriors es feia una representació molt abstracta, fins i tot amb unes taques de color. Jo he estat més figuratiu.

Encara que sigui un cartell ‘clandestí’, en tens alguna còpia a casa? Sí, el dia de la presentació me’n va tocar algun imprès! També l’he pujat a les meves xarxes socials.

Què faràs aquesta No Festa Major? Realment no ho havia pensat. Segurament, sortir amb els amics.

