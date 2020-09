Dies d’enyorança entre els Saballuts

Una diada. Això és tot el que han pogut celebrar aquest any els Castellers de Sabadell, els Saballuts. Va ser el diumenge 8 de març a Barberà –una setmana abans del confinament– i van descarregar castells de 8, una molt bona manera d’iniciar la temporada segons el seu president, Joan Carles Sánchez.

Des d’aleshores, l’activitat castellera està aturada i de mica en mica van recuperant l’activitat social que permet la normativa sanitària. Sánchez dona la temporada per “perduda” i no poder celebrar la Festa Major de Sabadell els deixa amb un “sentiment de pèrdua, tristor i enyorança, perquè és la principal actuació de l’any”, una temporada amb cites ineludibles com el concurs de castells de Tarragona, que es fa cada dos anys, i s’hauria de celebrar a l’octubre.

Els castellers també viuen la situació excepcional amb resignació, com explica Duart van Sintemaartensdijk, que ocupa la posició de vent: “És estrany perquè ara mateix no sabem quan tornarem i tenim molts dubtes i inseguretats de com ho farem. Les ganes hi són, hi ha mono de castells”.

Aquest cap de setmana, a Sabadell estaven convidats els Minyons i els Castellers de Barcelona, i els Saballuts esperaven assolir castells de 9 per joia de la plaça de Sant Roc, que de ben segur hauria estat plena a vessar. La tornada de la colla a l’activitat no té una data definida, i mentrestant els Saballuts demanen als seus castellers mantenir una “vida física activa”.

Els tradicionals assajos de dilluns, dimecres i divendres encara hauran d’esperar. Enguany no es repartiran les tradicionals camises verdes als nous castellers. Les guanyen, com es diu en l’argot casteller, aquelles persones que han entrat a la colla i han participat en els assajos i en alguna actuació. Habitualment els Saballuts les reparteixen a l’inici de la temporada –a primers d’any–, per l’aniversari de la colla al juny, per Festa Major i per la diada dels castellers de mitjans d’octubre.

