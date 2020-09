Bargalló insisteix que "la clau són els grups estables i estancs" i que no "s'obsessionaran" amb les ràtios

El conseller d'Educació, Josep Bargalló, ha assegurat aquest dilluns que la clau per mantenir la seguretat sanitària a les escoles durant aquest curs és l'estabilitat i estanqueïtat dels grups-classe. Així, segons les autoritats educatives, que els alumnes només tinguin contacte directe amb els companys de la seva classe i no amb la resta de l'escola és més important que el número d'alumnes per aula en si mateix.

Respecte les activitats extraescolars, on es poden barrejar alumnes de diverses classes i escoles, Bargalló ha remarcat la importància de seguir les mesures de seguretat tradicionals com mascareta, distància, neteja de mans i desinfecció d'espais. Bargalló ha insistit que "els grups de convivència estables i l'estanqueïtat" fan que "l'escola sigui el lloc més segur pels alumnes fora de casa".

"Les escoles són un lloc segur perquè necessitem que puguin fer la seva feina educativa", ha dit, tot afegint que la societat no es pot permetre que tota una generació no tingui la formació adequada al seu centre i en contacte directe amb el professorat. "Serà un curs diferent, però l'hem de fer millor, canviant, matisant, posant i traient mesures, serà de constant adaptació, però l'escola ja està acostumada a adaptar-se", ha afirmat el conseller.

L'objectiu és que hi hagi un màxim de 20 alumnes per aula a Educació Primària, xifra que actualment superen un 30% de les aules dels centres públics. La xifra d'ESO i de l'escola concertada no es coneix encara, però Bargalló ha destacat que també han baixat i ha remarcat que el més important, més que el número d'alumnes per grup, és la seva estabilitat. De fet, ha dit que els alumnes amb necessitats educatives especials també seguiran integrats dins dels seus grups estables.

"Venim de ràtios molt altes, conseqüència de les retallades i canvis demogràfics des del 2010, però amb els moviments demogràfics actuals i la inversió en professorat tenim una majoria de ràtios molt baixes", ha dit. "Treballarem perquè a tots els llocs on sigui possible disminueixi la ràtio, però no ens obsessionarem amb la xifra, sinó en la seguretat, higiene, ventilació, estanqueïtat", ha afegit.

El fet que els grups hagin de ser estables no significa que no puguin ser d'edats diferents, com pot passar en escoles rurals petites o centres amb projectes educatius innovadors que ja abans de la pandèmia treballaven d'aquesta manera.

D'altra banda, i per mantenir les ràtios baixes, Bargalló ha dit que cada centre que requereixi espais fora del seu edifici en podrà disposar.

Aquesta estabilitat i estanqueïtat de grups es pot trencar en les activitats extraescolars, tant dins com fora dels centres. Bargalló ha recordat que el Departament no és responsable directe de l'organització d'aquestes activitats, sinó que ho són els ajuntaments, empreses privades, entitats o les AFA. Segons el conseller, els alumnes també tenen dret a fer aquestes activitats, però s'han de fer amb les màximes garanties sanitàries, que s'adapten a cada tipus d'activitat i que ja estan protocol·litzades.

D'altra banda, la secretària general d'Educació, Núria Cuenca, ha explicat que actualment hi ha set casos positius confirmats entre el personal de sis centres educatius. Dos casos són a l'escola Joan Juncadella de Sant Vicenç dels Horts (Baix Llobregat), que és l'única que començarà el 17 de setembre, tres dies més tard que la resta, ja que la quarantena dels docents s'acaba el dia 16. El 18 de setembre començaran les classes a l'institut Jaume I, de Salou (Tarragonès), on un alumne d'un cicle formatiu de navegació a vela, que va començar fa uns dies, ha donat positiu.

