Despreniments i inundacions pel temporal de pluja de les darreres hores

Els bombers han hagut de fer diversos serveis a Sabadell relacionats amb l'episodi de pluges que ha afectat la ciutat en les darreres hores. Concretament, l'aigua va començar a fer acte de presència a la capital vallesana ben entrada la nit, amb molta intensitat.

Així, a les 23.33 h es va haver de fer un servei en un domicili de Castellarnau. Un garatge del número 29 del carrer Milena Jesenská va quedar anegat, motiu pel qual es va haver de desplaçar una dotació fins el lloc.

Publicitat

Més tard i ja passada la mitjanit, a les 00.23 h, es va produir un despreniment de terres a la carretera de Torre-romeu. Una dotació va treballar-hi, on es van retirar uns 50 metres quadrats de petites pedres que havien caigut a la via.

A les 00.40 hores, al número 37 del carrer Parellada, a Hostafrancs, va caler una nova actuació amb una dotació, donat que hi havia elements d'una teulada amb risc de caiguda. Es van assegurar per evitar mals majors.

Afectació al país

Les pluges, però, van ser especialment intenses a altres indrets del país. A la zona de Gavà i Castelldefels, la circulació ferroviària ha quedat interrompuda entre Platja de Castelldefels i Garraf per la caiguda d'un arbre a la zona de vies. També ha estat tallada de forma momentània entre Gavà i Bellvitge per manca de tensió, afectant la línia R2 Sud.

A més, s'ha tallat una estona la C-32 per acumulació d'aigua a Gavà. Aquest matí queda un carril tallat de la C-31 en aquesta mateixa població en sentit Tarragona per inundació. Els Bombers han atès 113 avisos per la pluja, 78 a la regió metropolitana sud, 34 a la nord i 1 a Tarragona. En molts casos, l'aigua acumulada era molt poca i no s'ha fet el servei.

Publicitat