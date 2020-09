Amb vigilància no n’hi ha prou

Es temia un cap de setmana complicat. La possibilitat que algú utilitzés el context de la No Festa Major per convocar actes amb aglomeracions havia posat en alerta les autoritats. Per això es va posar en marxa un dispositiu de reforç de la vigilància policial. La prevenció davant de la situació de risc de rebrot fa que aquest problema, més enllà de ser d’ordre públic, sigui sanitari. Si més no, des de fa setmanes, tots els focus estan posats en els joves i en els contagis comunitaris.

Per això, la jornada de cribratge que es va fer al CAP Ca n’Oriac estava adreçada a una població d’entre 15 i 35 anys. Aquest estiu també ha quedat constància que la manca de locals d’oci ha abocat molts sabadellencs a utilitzar la via pública per fer la seva festa. Sortosament, aquest cap de setmana de No Festa Major no s’ha de lamentar cap incident de gravetat, com la batalla campal de l’any passat que va acabar amb nou detinguts. En tot cas, ha quedat palès que els joves continuen utilitzant l’espai públic per fer ‘botellons’. Les queixes veïnals són constants pel soroll, la brutícia i els desperfectes que provoquen aquests actes. Caldria aplicar altres mesures més enllà de la vigilància policial per solucionar-ho.

