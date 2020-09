Farrés preveu cedir els terrenys a la Generalitat per fer els nous jutjats properament

L’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, ha assenyalat que en les properes setmanes es preveu fer oficial la signatura de cessió dels terrenys de l’Eix Macià que han de fer possible la construcció dels nous jutjats de la ciutat. Es tracta d’una llarga i compartida reivindicació en considerar que l’actual equipament ha quedat obsolet, i que en cal un de nou per donar sortida a les necessitats i reivindicacions, tant de treballadors com d’usuaris.

“Ens trobem en un punt en què en les properes setmanes es podrà iniciar el tràmit de cessió dels terrenys, la Generalitat ha dit que es farien processos paral·lels perquè la redacció del projecte es pugui fer de manera simultània”, ha expressat Farrés. L’alcaldessa ho ha explicat en el marc del punt del ple ordinari del mes de setembre en què s’ha aprovat de manera provisional el Pla especial urbanístic de desenvolupament de determinats equipaments comunitaris, entre ells el previst al solar de l’Eix Macià en què s’hi haurien d’encabir els jutjats, l’Escola de Música i el Conservatori.

“L’emplaçament és el que s’ha acordat amb la Generalitat, ens podríem haver obert a nous espais, però la pròpia gent dels jutjats i de la Generalitat indueix a què no es mogui aquesta ubicació”, ha afegit Farrés. Segons ha detallar la regidora Mar Molina, es tracta d’un terreny de 33.000 quadrats, que obre la porta a encabir-hi nous serveis a banda dels ja previstos a dia d’avui, aprofitant la centralitat que ofereix l’Eix Macià.

“L’Eix Macià ha de recuperar l’esperit que en va veure néixer, un espai vinculat al paradigma de la ciutat de serveix”, ha expressat la portaveu de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, en el debat generat al ple, motiu que ha dut al fins avui encara regidor de la Crida per Sabadell Maties Serracant a posar sobre la taula la possibilitat de crear un comissionat per abordar la seva reconversió.

