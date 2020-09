Activada l'alerta del pla Inuncat per la previsió de pluges

Protecció Civil ha activat l'alerta del pla especial d'emergències per inundacions Inuncat per les pluges que aquesta nit i matinada afectaran l'àmbit en què es troba Sabadell, l'àrea de Barcelona i el litoral, sobretot a la zona de la capital catalana i a Girona, segons les previsions del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC). La predicció indica que es podrà superar el llindar dels 20 litres d'aigua per metre quadrat en 30 minuts a partir de la propera mitjanit al litoral, amb especial intensitat a la meitat nord.

Les tempestes podran anar localment acompanyades de pedra o calamarsa i fortes ratxes de vent al front marítim. Hi pot haver crescudes sobtades del cabal de les rieres a tot el litoral, especialment a la meitat nord, i inundacions a les zones urbanes del litoral que s’aneguen habitualment.

Així, Protecció Civil recomana evitar els desplaçaments a carreteres secundàries, no travessar passos soterranis ni baixar a garatges, especialment a zones costaneres, mentre duri l’episodi. També es recomana evitar fer activitats properes a les zones de rius, rieres i torrents així com de les passeres o guals pel perill de possibles crescudes sobtades i evitar els desplaçaments innecessaris en les zones on plogui amb intensitat.

S'ha avisat als ajuntaments que reforcin la vigilància de les zones inundables i s'ha recomanat als municipis afectats que netegin embornals, claveguerams i possibles passos d'aigua, així com que comprovin i senyalitzin els punts més conflictius de la xarxa viària municipal.

