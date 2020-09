“Tinc molta il·lusió. Estic al 100%”

Perdre no agrada a ningú. I menys si caus per 3 a 0 després de fer un bon partit per estrany que sembli, però Antonio Romero era l’home més feliç després de poder tornar a vestir la samarreta arlequinada un any i un mes després de fer-ho per última vegada. Una greu lesió al genoll a Llagostera obligava l’hàbil jugador a iniciar una llarga travessa lluny dels terrenys de joc. Ara, i un cop ja recuperat, Romero vol fer vibrar els arlequinats amb la seva qualitat.

Antonio Romero ja pot dir que ha vist la llum al final del túnel. Com ha anat aquest periple fins a tornar a competir? Ha estat molt dur, tant en l’àmbit personal com professional. T’adones que a l’esport no tots els moments són bons i això m’ha permès valorar moltes coses del dia a dia que potser abans no hi donava gaire importància.

Quines van ser les sancions sobre la mateixa gespa de la Pirámide? Una sensació increïble, la veritat. Estar més d’un any sense competir, sense saber a quin nivell estaràs... Sincerament, em vaig sentir molt bé i còmode davant un rival de l’entitat de l’Osca de la Primera Divisió. El genoll va respondre a la perfecció i noto que estic avançant a bon nivell.

La temporada passada vas arribar com el gran fitxatge, i tant la direcció esportiva com l’afició tenia moltes esperances dipositades en tu. Aquestes expectatives es poden convertir en pressió? Jo et diria que és més il·lusió i ganes. És veritat que vaig ser un fitxatge important i ara tinc moltes ganes de tornar la confiança de la gent que he vist per les xarxes socials. Amb els mals moments que he passat, el que necessito és ser feliç. Al club, al cos tècnic i a l’afició dir-los que tinc molta il·lusió, que l’Antonio està al 100%.

En l’àmbit col·lectiu com veus l’equip? I les noves incorporacions? L’adaptació dels fitxatges és excel·lent a la dinàmica del grup. I això és molt important. La gran base de l’ascens els anirà molt bé. Pel que fa a la pretemporada, si bé és cert que els resultats no ens estan acompanyant, les sensacions que estem tenint són molt bones. Ara el més important és plasmar sobre el terreny de joc els conceptes que l’entrenador ens transmet.

A poc menys de dues setmanes per a l’estrena a la Segona Divisió, com s’afronta un inici tan complicat? L’única cosa que puc dir és que tots els rivals són forts i que ja s’ha demostrat que sense tenir grans noms també es pot lluitar per tot. A l’afició li diria que tingués paciència, que estigués molt tranquil·la, que els resultats arribaran. A la Segona Divisió són dinàmiques i hem d’aprofitar els bons moments per aconseguir el nombre més gran de punts. Serà un bon any per gaudir amb l’afició arlequinada.

