Bertín Osborne, la nova imatge d'una empresa sabadellenca

Bertín Osborne s'ha convertit en la cara visible de Repara tu Deuda Abogados, una empresa amb seu a Sabadell especialitzada en la Llei de la Segona Oportunitat. Avui, el presentador, cantant i actor ha signat un acord amb la companyia amb seu a la Torre Millenium per donar a conèixer aquesta llei. "Quan m'ho van proposar, no m'ho creia. No pensava que aquesta llei existís de debò, ni que fos efectiva", ha assegurat el presentador. És per això que ha decidit col·laborar-hi.

L'empresa gestiona el 85% dels concursos que, amparats en aquesta llei, es presenten als jutjats de tota Espanya, "amb un èxit del 100% dels casos", han volgut remarcar des de la companyia. I busca, com el nom fa sospitar, dissoldre els deutes que una persona té amb entitats financeres privades si el deutor és de bona fe. "Sempre sota uns paràmetres i unes condicions que abans comprovem", matissava Alicia García, gerent de la firma. Els requisits per acollir-se a aquesta llei són, entre d'altres, no tenir una condemna penal per delicte econòmic durant els últims dos anys, no superar els 5 milions d'euros en deute i demostrar es tracta d'un deudor de bona fe. "Està pensada per qui no pot, no per qui no vol", esclaria el cantant.

Publicitat

La Llei de la Segona Oportunitat va entrar en vigor a l'Estat l'any 2015 gràcies a les pressions de la Comissió Europea. A altres països europeus, aquesta normativa ja existeix des de fa 10 anys, mentre que als Estats Units és un aixopluc centenari. De fet, persones com Donald Trump o Walt Disney s'han acollit a aquesta llei. "I han tingut una segona oportunitat", remarcava Osborne.

Malgrat que l'auto de cancel·lació no és immediat – triga entre 18 i 24 mesos a arribar– en el moment que es presenta el concurs "s'obre un paraigües protector i els procediments i embargaments queden paral·litzats", ha comentat l'advocada Ana Isabel García. La lletrada ha aprofitat per fer una crida a assessorar-se als deutors que ho necessitin i avança un augment dels. casos: "Els efectes de la Covid-19 ja han disparat el sobreendeutament un 50%", segons ha pogut detectar l'empresa.

Publicitat