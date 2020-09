Desactivada l'alerta de l'Inuncat després que la previsió de pluges intenses no hagi provocat incidències

Protecció Civil ha desactivat l'alerta del pla Inuncat un cop finalitzada la previsió del Servei Meteorològic de Catalunya (SMC) de pluges més intenses per la passada nit i matinada. En aquest episodi, no s'han produït incidències destacades.

De fet, no s'han superat el llindar de 20 litres per metre quadrat en 30 minuts ni tampoc d'acumulació en aquest episodi. Protecció Civil, però, manté l'Inuncat en fase de prealerta per la nova previsió, menys probable, de pluges localment intenses fins aquest dimecres al vespre al litoral i prelitoral central, i es demana extremar les precaucions en la mobilitat en les zones afectades per la pluja.

En aquest sentit, es recomana, entre d'altres, no situar-se a prop de lleres, rius i guals, i evitar travessar rieres i torrents a les zones afectades, encara que semblin que porten poc cabal, perquè pot créixer de forma sobtada. També es demana no deixar cotxes aparcats en zones inundables o torrents secs.

Protecció Civil també demana evitar situar-se sota els arbres o torres elèctriques en cas de tempestes amb aparat elèctric, i extremar les precaucions en les activitats a l'aire lliure en les zones afectades per les pluges.

