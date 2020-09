Més mestres que mai als centres de Sabadell, però sense complir ràtios

Mai abans haurà començat un curs escolar a Sabadell amb tants professors. Concretament, a les aules, s’hi incorporaran 178 docents contractats pel Departament d’Educació de cara a aquest setembre, bona part dels quals seran per reforçar les etapes d’infantil i primària. El reforç de personal es concentrarà, sobretot, a escoles i instituts amb les ràtios més sobrecarregades.

L’excés d’estudiants per aula és un problema que arrosseguen força centres educatius de la ciutat. Per adaptar-se a les noves condicions derivades de la pandèmia, doncs, els equips directius han hagut de confeccionar grups d’alumnes més reduïts i buscar nous espais on desenvolupar l’activitat lectiva, sobretot en aquelles escoles més petites.

Ara bé, tot i la contractació massiva de professorat i l’esforç dels claustres per reduir grups, la ràtio mitjana a les escoles públiques i concertades de Sabadell segueix sent superior al límit que el mateix departament havia fixat per a aquest curs: 20 alumnes per docent a primària i secundària. S’ha aconseguit rebaixar, sí, però no prou.

Ràtios per sobre de les fixades

La ràtio mitjana a les aules d’infantil de Sabadell serà de 21,5 alumnes per docent, quan el curs passat era de 22,9. A més, a banda de mestres, es contractarà una dotzena de tècniques educatives. A primària, la ràtio ha passat de 24,1 estudiants per mestre a 22,5, aquest setembre.

Als cursos de secundària la reducció no ha estat tan notòria: ha passat de 27,8 estudiants per professor a 27, 5. Tanmateix, hi ha un fet que Educació matisa: la ràtio mitjana de gran part dels grups de secundària de la ciutat ronda els 23 alumnes. És a dir, hi ha alguns instituts, pocs, on les aules estan tan densificades que fan pujar la ràtio mitjana de la ciutat. Per altra banda, en aquesta etapa educativa la majoria dels centres han hagut de reduir les ràtios amb els seus propis recursos.

Cop de mà a l’alumnat vulnerable

El curs vinent es reforçarà amb tècnics d’integració social els 15 centres de màxima complexitat de Sabadell, aquells que acumulen més d’un 60% d’alumnat amb dificultats idiomàtiques per raó d’origen o concentren moltes famílies amb problemes socioeconòmics. Educació hi incorporarà 17 professionals d’aquest perfil, que estaran en contacte amb les famílies. A dos d’aquests centres també s’hi incorporaran dues educadores socials.

La intenció de la Generalitat és que aquestes figures –a diferència de la dotació de docents contractats– no siguin només per sufocar els efectes de la Covid i s’instaurin definitivament als centres.

Esbarjo a les places

Hi ha diversos centres educatius que, després de sol·licitar-ho, utilitzaran equipaments municipals o espais públics fora de les seves instal·lacions. Segons ha informat el departament, La Trama utilitzarà una pista del poliesportiu de Can Marcet per a educació física. Per a la mateixa assignatura, l’institut Vallès recorrerà a Cal Jepó; l’únic cas en què s’utilitzaran aules externes, però, serà l’institut Sabadell, que de 8 h a 9 h podrà fer activitat lectiva al centre cívic de Can Rull.

Algunes de les places de la ciutat, per altra banda, serviran de patis. Hi haurà alumnes de l’escola Miquel Martí i Pol que faran l’esbarjo a la plaça de Daniel Sanahuja: “És molt gran i ens queda només a mig minut. Hi aniran només els de cicle superior, i així evitarem haver de fer tres torns diferents de pati”, explica la directora, Mònica Marín. L’escola Ribatallada ha recorregut a la plaça de Lluís Subirana i Rebolloso: “D’aquesta manera, els grups estables poden fer pati sense barrejar-se i, si la situació ho permet, treure’s la mascareta en algun moment”, expressa la directora, Eva Masip.

En aquests dos casos, però, l’Ajuntament permetrà l’ús de les places, però no les tallarà per a les escoles. La Sagrada Família també ha sol·licitat l’ús d’espai públic a l’hora d’esbarjo “per estar més esponjats”, segons explica el centre.

Per altra banda, en horari d’entrada i sortida d’alumnes, l’Ajuntament ha donat permís per tallar el carrer a diferents centres que ho han sol·licitat. És una mesura de seguretat envers el trànsit que, alhora, permetrà evitar aglomeracions.

“S’haurien de contractar 1.400 docents a Sabadell”

La Unió de Sindicats de Treballadors de L’Ensenyament de Catalunya (USTEC) denuncia que la contractació de professors d’Educació per al nou curs no és suficient, ni tampoc la dotació econòmica destinada a altres recursos per a les escoles.

Segons el delegat del sindicat a Sabadell, Manel Vázquez, aquest any els centres de la ciutat “haurien de comptar amb 1.400 docents més”. També denuncia que la Generalitat ha ignorat els sindicats a l’hora de prendre decisions. Vázquez no descarta que, en funció de com avanci el curs, es convoqui una vaga.

El portaveu nacional del sindicat, Ramon Font, ha lamentat: “Les ràtios a les ciutats estan petades. Les aules estan plenes”. USTEC ha demanat ràtios de 10 alumnes a infantil i de 15 als altres cursos. Això implicaria una inversió de 1.500 milions d’euros: “Han volgut anar a l’opció barata, que pot sortir cara en economia i salut”. A Catalunya, demana que es contractin 40.000 professors.

