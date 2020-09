Talls de carrers per garantir la seguretat a l'entrada i sortida de l'escola

L'Ajuntament tallarà fins a 33 carrers en les entrades i sortides a les escoles de Sabadell a partir del proper dilluns, 14 de setembre, quan arrenca el curs 2020-2021, el més complex de les darreres dècades. Per afavorir el manteniment de les distàncies de seguretat, i d’acord amb els centres educatius, s' ha autoritzat el tancament al trànsit de 33 carrers a les hores d’entrada i sortida d’escola.

L'única que en surt malparada és l'escola Nostra Llar, donat que el fet que diverses línies de bus transitin pel carrer Calderón, on es troba, fan inviable el tall de la via. "L'escola Nostra Llar és l'únic cas que no s'ha pogut solucionar", ha lamentat l'alcaldessa, Marta Farrés.

Així, més d’una quinzena de carrers es tanquen per primer cop degut a la situació excepcional provocada per la pandèmia, sumant-se als talls que ja es venien realitzant de forma habitual durant el curs escolar a l’entorn de diversos centres educatius i dins les mesures per una mobilitat escolar sostenible i segura. Per fer efectiva la restricció puntual a la circulació de vehicles, l’Ajuntament facilitarà tanques als centres educatius i reforçarà la presència policial i d’agents cívics als diferents punts per garantir el respecte a les noves mesures.

Publicitat

A més del tancament de carrers, també s’han implementat altres accions relacionades amb la mobilitat. Per exemple a l’Escola Samuntada s’ha realitzat una ampliació tàctica de vorera; a la Joaquim Blume s’ha protegit un accés provisional, a l’escola Miquel Carreras una reserva d’accés per a mercaderies i a l’Escola d’Educació Especial Francesc Bellapart es farà una reserva addicional d’estacionament.

Més informació en els propers minuts

Publicitat