Les escoles tornen a obrir a Sabadell sota mesures de seguretat excepcionals

El curs escolar 2020-2021 arrenca aquest dilluns per a milers d'alumnes a Sabadell. I ho fa després que molts d'ells no hagin trepitjat el seu centre des del març. La pandèmia de la covid-19 marcarà aquest inici, ja que des del primer dia s'imposaran les mesures de seguretat per reduir el risc de contagi.

L'entrada als centres es farà per torns i amb mascareta i aquesta serà obligatòria com a mínim durant les dues primeres setmanes a partir del 6 anys. El Departament d'Educació ha insistit, però, que la mesura més important seran els grups estables de convivència que farà que els alumnes només tinguin contacte amb les persones d'aquests grups. La ràtio recomanada és de 20, però en moltes aules de Sabadell no s'aconseguirà.

Les normes bàsiques de distància, mans i mascareta es traslladen a les escoles però amb les seves particularitats. Així, la distància s'haurà de mantenir en tot moment fora del grup de convivència estable, que és aquell grup format per alumnes i professors que compartiran cada dia l'aula i l'activitat lectiva.

Per evitar al màxim les interaccions entre diferents grups, les sortides al pati es faran per torns i mantenint la distància o amb mascareta si hi coincideixen més grups. El mateix passarà al menjador, que es farà per torns, en taules separades per grups de convivència i amb una distància d'una cadira si no hi ha taules per grups. A més, es desinfectaran i ventilaran els espais amb assiduïtat.

Per al primer dia, a l'escola Miquel Martí i Pol, per exemple, han col·locat cons i bancs al pati perquè els docents agrupin els alumnes en arribar al centre.

Amb símptomes no es pot anar a l'escola

El Departament de Salut i el d'Educació han establert un protocol davant de possibles casos de covid. Aquest estableix que no es pot accedir al centre amb més de 37,5 graus. De fet, els pares han de prendre la temperatura a casa i es repetirà aquesta acció al centre. En un primer moment es va establir que tampoc s'hi podia anar amb algun d'aquests símptomes: dificultat per respirar, mal de coll, congestió nasal, mal de panxa, vòmits o diarrea, mal de cap, malestar o dolors musculars, així com si es tenen calfreds o es nota una alteració del gust i l'olfacte en el cas de majors de 14 anys. Finalment però el mal de coll i el refredat nasal, molt comuns en els menors, es consideraran símptomes si es combinen amb la febre o amb altres manifestacions de la covid-19.

Si els símptomes es presenten un cop el nen ja està a l'escola, se'l portarà a un espai d'ús individual ventilat i s'avisarà a la família perquè el porti al CAP. L'objectiu es poder realitzar una PCR en 24 hores si es consideren símptomes compatibles amb covid i en cas de donar positiu es posaria en quarantena de 14 dies tot el grup estable, a qui també es faria PCR. El protocol estableix que es pot plantejar la interrupció de l'activitat lectiva del centre si hi ha positius en dos o més membres no convivents que pertanyen a grups de convivència de diferents espais.

Els alumnes tampoc podran anar a l'escola si els seus pares o persones amb què conviuen estan en aïllament per positiu, conviuen amb un cas positiu o són un contacte estret d'un.

Als centres, els director són els responsables d'organitzar i gestionar les actuacions i cada centre tindrà assignat un membre d'atenció primària de referència i un centre. I pel que fa als docents, s'imposen les reunions telemàtiques –també amb les famílies- i només hi pot haver presencialitat si és imprescindible i sense superar la xifra de 10 participants.

L'objectiu del Departament és no tancar els centres com van haver de fer al març i que, tot i que potser s'hagi d'aturar l'activitat lectiva en grups, es mantinguin oberts.

Inversió de 2,26 milions d’euros

Aquest curs compta amb una inversió de 2,26 milions d’euros, 900.000 dels quals corresponen a mesures extra per la covid. Així, s’ha destinat 600.000 euros a la neteja necessària als espais, 400.000 perquè les Associacions de Famílies d’Alumnes (AFA) duguin a terme activitats extraescolars, i 30.000 a elements de protecció del coronavirus com pantalles, mascaretes i gels. “Cal sumar-hi uns 76.000 euros invertits el curs passat en 370 tauletes digitals i targetes SIM per a garantir l’activitat de l’alumnat”, ha afegit Farrés.

A la suma s’hi compten els 1.350.000 euros destinats al manteniment i millora de centres educatius i uns 250.000 per a la millora de patis, a més d’uns 440.000 per a beques relacionades a llibres de text i 380.000 a beques menjador.

