Obituari de Sabadell del 14 de setembre de 2020

JOSEFA MORAL MEDINA
Castellar - Sala de Cerimòni Castellar del Vallè 15/09/202 16:00
DOLORES BASELGA GONZÁLEZ
13/09/202
MARIA CARMEN GUARCH PUJOL
13/09/202
ANA MARIA BALTASAR CASAS
Sant Fèlix Sabadell 15/09/202 15:30
CAYETANO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 10:45
CONCEPCION PALOP ALGUERO
13/09/202
ENCARNACIÓN SOBRADO GARCÍA
Sant Llorenç Savall Sant LLorenç Sav 14/09/202 17:00
FELICITACIÓN RODRIGUEZ FERNÁNDEZ
Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 9:15
FRANCISCA GÓMEZ CARREÑO
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 11:30
JAIME MAÑOSA VICENTE
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 16:30
ROMÁN SANTIAGO GARCÍA
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 12:15
JUAN GUILLEN GUILLEN
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 10:00
LUIS RICART MINGUET
Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 11:30
MARIA MONTAÑA SÁNCHEZ GRANADO
Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 10:45
PATRICK GRAU BROS
Sense Cerimònia 14/09/202 16:15
PETRA CERRO CIUDAD
Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 15:00
GLORIA LÓPEZ PÉREZ
Sense Cerimònia 14/09/202 9:00