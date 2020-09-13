OBITUARI

Obituari de Sabadell del 14 de setembre de 2020

JOSEFA MORAL MEDINA

Castellar - Sala de Cerimòni Castellar del Vallè 15/09/202 16:00

DOLORES BASELGA GONZÁLEZ

13/09/202

MARIA CARMEN GUARCH PUJOL

13/09/202

ANA MARIA BALTASAR CASAS

Sant Fèlix Sabadell 15/09/202 15:30

CAYETANO MARTÍNEZ RODRÍGUEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 10:45

CONCEPCION PALOP ALGUERO

13/09/202

ENCARNACIÓN SOBRADO GARCÍA

Sant Llorenç Savall Sant LLorenç Sav 14/09/202 17:00

FELICITACIÓN RODRIGUEZ FERNÁNDEZ

Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 9:15

FRANCISCA GÓMEZ CARREÑO

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 11:30

JAIME MAÑOSA VICENTE

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 16:30

ROMÁN SANTIAGO GARCÍA

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 12:15

JUAN GUILLEN GUILLEN

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 10:00

LUIS RICART MINGUET

Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 11:30

MARIA MONTAÑA SÁNCHEZ GRANADO

Sala de Cerimònies Sabadell 13/09/202 10:45

PATRICK GRAU BROS

Sense Cerimònia 14/09/202 16:15

PETRA CERRO CIUDAD

Sala de Cerimònies Sabadell 14/09/202 15:00

GLORIA LÓPEZ PÉREZ

Sense Cerimònia 14/09/202 9:00

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