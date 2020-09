La UAB vol convertir l'Artèxtil en una nova seu a Sabadell

La Universitat Autònoma de Barcelona (UAB) planteja instal·lar-se a l'edifici de l'Artèxtil, a la Gran Via de Sabadell. Així ho ha explicat la seva rectora, Margarida Arboix, en una entrevista a Ràdio Sabadell.

Arboix ha argumentat que han visitat l'edifici i que la voluntat d'ubicar-se és compartida amb l'Ajuntament. "Són passos que hem de fer amb cura perquè són diners", ha assenyalat en l'entrevista".

L'edifici és propietat de l'Ajuntament des de l'any 2018. i disposa d'unes qualitats que encaixen amb el futur que planteja el centre universitari a la capital vallesana per a poder-hi atraure projectes interessants tant per a la UAB com per a la ciutat. La previsió és que passés a ser una nova seu de l'Autònoma, i que se sumaria al campus que ja hi ha a Sabadell, al barri de Covadonga.

El pas s'emmarca en el Pla Estratègic de la UAB per enfortir el seu pes a la capital vallesana, on es preveu ampliar les titulacions de la mà amb el Parc Taulí per, entre altres, cursar Infermeria a la ciutat.

