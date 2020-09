El pati de la Casa Duran acull dissabte una marató de microconcerts juvenils

Aquest dissabte, 19 de setembre, arrenca el cicle L’Espectacle Continua a Sabadell, que es conformarà amb els espectacles previstos inicialment per a la Festa Major i que van quedar suspesos.

Ara es reprogramen al llarg de la tardor. I la primera de les propostes tindrà lloc a la Casa Duran, amb l'anomenat Cultura Fest Sabadell. Es tracta d'una vetllada amb 12 microconcerts coordinats per Sergi González. La curiositat principal és que reprodueixen en viu els concerts fets des de casa i difosos en streaming durant els mesos de confinament (de març, abril i maig) al mateix compte d'Instagram de Cultura Fest Sabadell. L'accés és gratuït, però cal reservar entrades en aquest enllaç.

Hi actuen Gerard Idea (11.20 h), Oriol Sabaté (12.20 h), AniTram (13.10 h), Bea Boronat (14 h), Adriana Garcia (16.20 h), Max Ballesté (17.10 h), Kei.Koo (18 h), Claudia Prat (18.40 h), Vibra Sound (19.30 h), Jordi Sarabia (20.10 h), Sergi Music_02 i Name Out.

Publicitat

"Dispers pels barris"

"Es tracta d’una proposta complementària, amb artistes emergents i en coordinació constant amb les entitats, que va en la línia de contribuir a recuperar la cultura i a reafirmar el compromís de la ciutat amb l’àmbit cultural", assegura el regidor de Cultura, Carles de la Rosa.

Segons el mateix, la idea de L'Espectacle Continua és una mena de "pla C" per poder oferir actuacions a les entitats, després que s'hagués de suspendre la tradicional Festa Major (pla A), així com una edició a la baixa de la Festa Major anunciada posteriorment (pla B). Les actuacions estaran dispersades pels barris, a fi de descentralitzar la cultura i evitar aglomeracions de persones. "Intentarem que siguin en espais emblemàtics i perimetrats", afegeix De la Rosa. I posant especial èmfasi a arribar al públic familiar, ja que –en paraules del regidor– va ser un dels sectors que més va patir el confinament.

Publicitat