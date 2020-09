Proposen convertir el carrer de Covadonga en una zona de vianants

El futur del carrer de Covadonga ha centrat bona part de les 27 propostes que alumnes de la UAB i la UPC han presentat aquest matí en el marc del Covadonga Urban Lab, un projecte que promou el debat per reinventar aquest barri de Sabadell a curt, mitjà i llarg termini. Alguns estudiants han proposat convertir gairebé tota aquesta via en una zona de vianants per evitar que sigui una alternativa de pas a la Gran Via i ajudi a revitalitzar el barri, mentre que altres proposen fer-ho només en un tram també en aquest sentit.

La proposta del grup d'Òscar Alemán és la més generosa en aquest sentit i preveu que aquest carrer sigui d'ús exclusiu per a vianants en el tram comprès entre el carrer de Quevedo (Artèxtil) i el carrer de les Tres Creus. Els alumnes consideren que aquesta actuació permetria millorar la qualitat de vida dels veïns i promoure una mobilitat més saludable, entre altres.

Alhora, el Projecte de Ciutat Intel·ligent planteja fer una zona per a vianants més breu, entre el tram del carrer de Quevedo i el del Ripoll. Segons l'estudiant que ha presentat la idea, Oriol Ramon, la circulació actual pel carrer de Covadonga i la Gran Via “no és la desitjada perquè el barri s’acosti al centre de la ciutat”.

En canvi, altres idees com les de Sandra Páez o Carles Cuadras, per separat, impliquen eliminar l'aparcament al lateral del carrer de Covadonga, ampliar les voreres i, en el primer cas, crear-hi un carril bici.

Aquesta és la tercera sessió de presentació de projectes del Covadonga Urban Lab, després de les dels estudiants de les universitats de Tolosa i Girona.

