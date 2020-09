Reutilitzar bateries de vehicles elèctrics per guardar energia solar

Una segona vida per a les bateries. La cooperativa sabadellenca Som Confort Solar i l’empresa navarresa BeePlanet Factory han posat en marxa una instal·lació fotovoltaica d’autoconsum que té un sistema d’emmagatzematge d’energia fabricat a partir de bateries de segona mà de vehicles elèctrics.

Aquestes bateries permeten satisfer la demanda d’energia elèctrica durant les 24 hores fins i tot després de la posta de sol o quan la xarxa elèctrica es talla. BeePlanet Factory ha constatat un estalvi del 80% de l’energia elèctrica, gràcies a l’emmagatzematge. Som Confort Solar ha instal·lat un equip amb capacitat de 4 kWh per a un habitatge unifamiliar situat a prop de Martorell.

De fet, la cooperativa sabadellenca és la primera que instal·la aquest sistema d’emmagatzematge a Catalunya, i una de les primeres a l’Estat. Aquest projecte s’alinea amb la seva missió de “contribuir a construir un model d’energia més sostenible en mans de la ciutadania”.

El conseller delegat de Som Confort Solar, Andrés Cano, ha valorat positivament la participació en aquesta iniciativa. “Promou l’economia circular, el reciclatge i no haver d’extreure més liti per a les bateries de les instal·lacions residencials”, ha subratllat. En aquest sentit, Cano ha avançat que aquesta tendència creixerà en els pròxims anys a mesura que el parc de vehicles elèctrics augmenti i hi hagi més bateries que s’hagin renovat. De fet, aclareix que aquestes bateries “no estan malament”, sinó que després d’un temps baixa la seva capacitat i autonomia. Per això, mitjançant un rènting o un leasing els propietaris dels vehicles les poden canviar.

A més, disposar d’aquestes bateries de segona vida rebaixa el preu de les instal·lacions fotovoltaiques, ja que són més econòmiques que les noves. “És un punt diferenciador i és molt interessant”, destaca Cano. Ara estan fent un seguiment del seu funcionament per la garantia i per comprovar que es vagin complint els cicles de càrrega i descàrrega.

Alt rendiment

Les bateries de vehicles elèctrics són d’alt rendiment. Estan dissenyades i produïdes per a una aplicació tan exigent com la tracció de vehicles. A més, tenen una gran utilitat –en segona vida–com a bateries estacionàries. Si més no, les aplicacions més habituals són solucions domèstiques, comercials i industrials per emmagatzematge de suport, estratègies d’autoconsum amb peak shaving o estabilització de la xarxa. BeePlanet Factory sosté que l’emmagatzematge d’energia sostenible “ofereix uns avantatges únics en qualitat, rendibilitat, seguretat i comoditat”.

