El primer dia de tall al Nostra Llar, aprovat amb nota

Aquest dijous al matí ha estat el primer dia d'accés a l'escola Nostra Llar amb el tall del carrer Calderón, entre el carrer Vallès i la ronda Ponent. Es tracta d'una mesura que es duu a terme a partir de la petició de la comunitat educativa, i que, després de diverses reunions i queixes, ha permès assolir una entesa amb el consistori per tallar el trànsit de vehicles privats, deixant únicament accedir al carrer als autobusos.

Des d'aquest matí es desvien els cotxes des de les 8:50 fins a les 9:10 i des de les 16:20 fins a les 16:40. No es desviaran a la franja de migdia, ja que s'ha vist que no hi ha tanta gent i no sembla necessari.

Aquesta mesura ha permès que els pares s'hagin pogut esponjar per calçada i vorera, que en el cantó del centre educatiu és molt estreta. A més, s'han posat unes marques a terra per intentar garantir la distància entre persones a la vorera, tot i que properament se substituiran per un altre tipus de marca permanent.

A més a més, l'Ajuntament està estudiant altres mesures, com ara desplaçar la parada de l'autobús uns metres més avall i a tocar de la ronda Ponent, en el tram de carrer a on hi ha dos carrils, per evitar que parin i arrenquin en un entorn peatonal. A més, es preveu desplaçar els contenidors d'escombraries de la vorera ampla i "alliberar" aquest espai.

També, i com ja passa des de fa dos cursos en altres centres educatius, es vol reservar places de Petó i adeu al carrer Vallès, així com augmentar les places d'aparcament de bicicletes davant de l'escola per afavorir una mobilitat sostenible.

