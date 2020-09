La sabadellenca Yerse, present a la 080 Digital Barcelona Fashion

La firma sabadellenca Yerse ha presentat la seva col·lecció en aquesta nova i especial edició de 080 Barcelona Fashion, que qualifiquen de "més optimista i responsable". En l'any que commemora el seu 55 aniversari, la companyia ha volgut fer un homenatge al seu fundador, que va morir el passat mes de juny, Lluís Generó i Domènech, presentant la col·lecció més vital i compromesa, denominada SS21 Herbarium.

Els dissenys de la nova col·lecció contenen "el benestar de les plantes" i reflecteixen, segons els seus creadors, "tot el bo que la natura ens aporta, tant a nivell estètic com terapèutic i emocional, transmeten calma i harmonia". Així, utilitza, cada vegada més, cotó orgànic, lli sostenible i viscosa ecovero de mínim impacte ambiental que permeten crear peces fresques i fluides.

Les il·lustracions botàniques de l'artista Joana Santamans, amb qui realitza una col·laboració, especialment "floreixen en peces seleccionades on batega la seva mirada naturalista". Les tonalitats provençals de l'espígol juguen amb blancs de núvol i blaus de cel, amb una alegre paleta groga que es fon amb verd ametlla.

Per la seva banda, el taronja energètic de la calèndula crea looks vitals matisats per pinzellades de color siena.

