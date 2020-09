L’educació, dret i deure

En la majoria de democràcies europees, l’educació és un dret universal. Tothom mereix formar-se i créixer a les escoles i instituts, un mecanisme pensat per garantir la igualtat d’oportunitats. Davant l’absentisme escolar en alguns centres educatius de Sabadell, convé recordar que l’accés al sistema d’ensenyament és un dret i al mateix temps un deure. Entre els 6 i els 16 anys, anar a l’escola no és una opció, és una obligació recollida per la llei.

Aquest marc normatiu no ha canviat amb l’epidèmia i és necessari recordar als pares i mares que, malgrat les pors que hi pugui haver, s’han de portar els nens a l’escola. Els missatges intencionats de certs corrents negacionistes no ens han de confondre: el personal docent està preparat per fer front a la Covid-19 i els centres educatius s’hi han adaptat. El dilluns passat, només un terç dels alumnes es van presentar a l’escola Tarlatana (Can Puiggener), una ràtio ínfima molt preocupant. La Covid-19 ha fet trontollar un costum tan instaurat com el fet que els infants vagin a l’escola. Davant del discurs de la por, cal establir ponts de confiança entre pares i educadors. A Sabadell, i a la llum de les dades d’absentisme, encara hi ha feina per fer.

