44 anys d’espera

Escletxa, esquerda, autopista urbana i, fins i tot, ferida. A Sabadell, la Gran Via s’ha associat amb aquests conceptes des del 1976. De fet, aquesta artèria talla la ciutat de nord a sud i separa els barris a una banda i a una altra. Realitzar una actuació sobre aquesta via s’inclou dins de totes les iniciatives que volen impulsar la ciutat, com per exemple la de Covadonga Urban Lab. Posar fil a l’agulla a la Gran Via és un dels projectes que es prioritzen a l’hora de reinventar l’espai públic i la mobilitat d’aquest cercle innovador format per l’ESDi, la UAB, el Parc Taulí i l’Artèxtil.

Malgrat que hi pot haver un consens ampli sobre la necessitat de canviar, abordar la seva remodelació urbanística no és fàcil. El Govern i Junts per Sabadell han arribat a un acord per plantejar-ho. El pla preveu fins a 15 actuacions per dur a terme fins al 2022 i millorar l’entorn. S’hi destinaran 3,6 milions d’euros. Serà un procés llarg però és un primer pas per comprovar els beneficis que aporta per als ciutadans. A partir d’aquí serà més fàcil recosir la ciutat amb actuacions de gran importància. Un pas decisiu que ja ha esperat 44 anys.

