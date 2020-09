El Diari de Sabadell publicarà la sèrie 'Capital Natural' del 'Quadern de les idees, les arts i les lletres'

El Quadern de les idees, les arts i les lletres, editat per la Fundació Ars, i el Diari de Sabadell han arribat a un acord per publicar de manera conjunta la sèrie Capital Natural, tant a la seva edició digital com a l’edició en paper. Es tracta d’articles que es publiquen amb caràcter mensual per fer difusió sobre temes vinculats a la sostenibilitat, i que es podran trobar en totes dues publicacions el tercer dilluns de cada mes.

Entre els autors, hi ha experts en sostenibilitat, desnvolupament rural i urbà, biòlegs i reconeguts urbanistes, com ara Xavier Mayol, Ricard Perich, Antoni Font o el mateix Ricard Estrada, director de la sèrie. Amb aquest acord, les dues publicacions volen contribuir a eixamplar l’àmbit de difusió d’un tema tan important com ho és la gestió i la sostenibilitat dels recursos naturals.

“El capital natural és tot allò que aporta la naturalesa i que fa que puguem viure de manera adequada, a conseqüència de la industrialització i del progrés estem malmetent l’entorn, com l’aire, l’aigua o l’ús que es fa del sòl”, explica Ricard Estrada. En aquest sentit, Estrada celebra l’acord entre les dues publicacions per ampliar l’àmbit de difusió dels temes vinculats a l’entorn natural que ens envolta, i que tan s’ha apreciat recentment, coincidint amb el confinament.

L’editor del Diari de Sabadell, Marc Basté, destaca la importància de l’acord “perquè és una manera òptima en què dues publicacions fetes a Sabadell i amb una preocupació intensa per l’àmbit local, treballin conjuntament en la difusió de qüestions que tenen impacte directe al desenvolupament de la ciutat i el benestar dels seus habitants”. En aquests moments ja estan disponibles els articles passats a la pàgina web de Quadern, i a l’epígraf Capital Natural de la secció d’Opinió del Diari de Sabadell, i el proper dilluns es publicarà el proper.

