El coronavirus obliga a confinar o aïllar alumnes de 8 escoles i instituts de Sabadell

La primera setmana del curs escolar 2020-21 s’ha acabat amb prop d’una desena de casos de coronavirus que afecten set escoles o instituts diferents i més d’un centenar d’alumnes en total.

Un dels darrers casos es va detectar ahir divendres a l’IES Ribot i Serra. Es tracta de dos alumnes de 2 i 3r d’ESO C respectivament que s’haurien contagiat fora del centre, segons la cap d’Estudis d’FP, Rosa Raja. Per protocol, però, s’ha decidit fer la prova PCR a un total de 38 alumnes i a dos membres del personal docent. Sigui quin sigui el resultat d’aquests estudiants, tots hauran d’estar 14 dies en quarantena per precaució. De totes maneres, afegeix Raja, el curs continuarà de forma telemàtica i “es farà seguiment perquè no es perdi el contace amb l’alumnat”.

A l’escola Espronceda també s’hi ha detectat un cas entre un grup d’alumnes de 5è i 6è de primària. Als instituts Vallès, Industrial i Arraona també hi ha un grup d’alumnes confinat a cadascun per almenys un cas de Covid-19 que ha obligat als altres alumnes a fer igualment una quarantena. Per aquest motiu, en total en el primer cas els alumnes afectats són 25, en el segon una trentena del grau mitjpa d’àmbit jurídic i en el tercer una vintena de 3r d’ESO.

L’escola bressol municipal Calvet d’Estrella també ha tingut un cas positiu de la malaltia en un alumne.

El primer cas, al Nostra Llar

El primer cas de coronavirus a les escoles de Sabadell es va conèixer dijous i afecta el Nostra Llar. En aquest cas el positiu el va donar una monitora de menjador de 4t de primària i ha obligat a aïllar 26 alumnes a l’espera dels resultats de les proves PCR que es van fer ahir a la mateixa escola.

La realitat d’aquest centre, com els altres ja afectats a Sabadell, és el que ja esperava el regidor d’Educació, Manuel Robles. “És un escenari que probablement es repetirà al llarg d’aquests primers mesos”, apunta l’edil, que tot i així destaca que “el més important és que cada centre, amb el seu pla de contingència, pla de reobertura, té contemplats aquests escenaris i els protocols estan funcionant perfectament”. Per aquets motius, Robles envia “un missatge de tranquil·litat” a la comunitat educativa i “d’adaptabilitat” perquè creu que aquestes situacions es repetiran pròximament.

D’altra banda, el secretari de Salut Pública de la Generalitat, Josep Maria Argimon, subratllava dijous en roda de premsa que el millor és que els alumnes que són contactes es facin la prova PCR a l’escola, on en el cas que faci falta s’hi desplaçarà un equip de profession als del CAP. El responsable de salut pública considera que aquesta és la manera més “on hi ha més confort per tothom”. Si l’alumne és contacte estret, insistia Argimon, el millor és que l’endemà vagi igualment a l’escola perquè allà li faran la prova. Alhora, destacava que en els casos dels contactes no hi ha cap problema si la prova no es fa just el mateix dia. “Segurament tots tenim la idea de: contacte estret, que li facin la prova ja. No necessàriament, fins i tot si esperem una mica les probabilitats de donar un positiu són més altes”, va afegir Argimon.

L’Escola Pia vol tallar el carrer

L’Ajuntament de Sabadell té sobre la taula una proposta de l’Escola Pia per tallar aquest carrer durant l’entrada dels infants al centre. El consistori ho està analitzant i preveu donar resposta al principi de la setmana vinent.

Des d’aquesta setmana, la majoria de carrers que donen accés a les escoles sabadellenques es tallen en el moment de l’entrada per facilitar el distanciament social. L’últim que s’ha inclòs és el de Calderón al seu pas per l’escola Nostra Llar.

