El quart Sopar Solidari d'Atendis aconsegueix 3.800 euros per l'entitat

La fundació Atendis ha recaptat 3.800 euros en el quart Sopar Solidari gràcies a la participació de 165 persones. L'esdeveniment es va celebrar aquest dijous al vespre i cada comensal va rebre el menjar a domicili, a diferència de les anteriors edicions, en què la trobada anual era presencial. Tot i així, aquest cop hi ha hagut quatre participants més que l'any passat.

"Va anar molt bé i la fila 0 també ha funcionat", destaca el president d'Atendis, Josep Suàrez. Els diners obtinguts s'utilitzaran per "fer les inversions que hem de fer contínuament així com per la renovació de material", entre altres, afegeix Suàrez.

El president de l'entitat celebra que els comensals van poder gaudir d'un sopar especial a casa seva o juntament amb un grup d'amics o familiars i van compartir les imatges del moment a través de les xarxes socials, com Twitter o WhatsApp. En aquesta ocasió, es podia escollir entre un menú japonès del Teikit o un de tradicional de Cal Boig.

Tots els participants del sopar opten ara a guanyar dos packs de premis que sortejarà l'entitat. Un inclou un sopar per a dues persones, una bossa d'Atendis i un vi 5 Quarteres i l'altre el mateix però, en comptes de l'àpat, una samarreta del CE Sabadell signada.

Situació estable

Atendis viu ara una "situació estable" pel què fa a la incidència de la Covid-19, segons Josep Suàrez. Dues persones que estaven hospitalitzades ja han rebut l'alta i ara només n'hi ha una en aquesta situació. Actualment 23 persones tenen coronavirus, del total de 200 que atén l'entitat. "Ens hem d'acostumar a què aniran sorgint aquests casos, aïllats i avui per avui controlables", manté Suàrez.

