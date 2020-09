El teu defensor: “Hi ha un arbre a punt de caure”

EL TEU DEFENSOR

El D.S. està compromès amb tu. En moments d’incertesa, el periodisme és més necessari que mai. Per aquest motiu, hem engegat aquesta nova secció, pensada per i per a vosaltres. Podeu fer-nos arribar els vostres dubtes, suggeriments o reclamacions. Volem conèixer el teu cas i buscar-hi una solució plegats. Cada dissabte, rebrem les vostres històries. Tu ho expliques, el D.S. respon. Ens pots contactar per correu electrònic a mordonez@diaridesabadell.com

Ramon Fatjó, veí de la Concòrdia, ha contactat amb El teu defensor per reclamar millores de jardineria al barri de la Concòrdia. Fatjó assegura que hi ha un arbre “a punt de caure” a l’institut Casablancas i que “podria malmetre el carrer”. Malgrat que afirma que els veïns van alertar l’alcaldessa de Sabadell, Marta Farrés, qui va comprometre’s a derivar-ho al departament corresponent, “passen els dies i no s’hi ha fet cap millora”, lamenten. Anna Coma, veïna del voltant de l’institut, afegeix que “els veïns ja intenten no passar per la zona per por a prendre mal”.

De la mateixa manera, reclamen solucions per a l’antiga pista de petanca, que continua “sense arreglar” i demanen una dignificació de la zona per als infants i per a la gent gran. “He parlat amb els treballadors de Sorigué i diuen que ells encara no han rebut l’ordre de tallar res, ja no sabem on recórrer per demanar-ho”, expressen.

També aprofiten per demanar que l’Ajuntament reposi els escocells buits o els arbres talats del bosc de la Concòrdia i altres zones verdes de la zona. En especial, exigeixen un millor manteniment de parcs i jardins i més neteja a carrers. “Els veïns estem disgustats, hi ha massa burocràcia en política municipal però poques solucions”, critica Ramon Fatjó, que considera que encara queden molts desperfectes per arreglar.

"No hi ha risc imminent"

L’Ajuntament ha enviat uns tècnics de Parcs i Jardins a les portes de l’institut Casablancas per comprovar la demanda dels veïns i han detectat que “no revestia risc imminent”. Malgrat això, fonts municipals han assegurat a El teu defensor que ja han contactat amb el Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya –titular dels terrenys– per actuar-hi. “Estem a l’espera de resposta”, comenten des de l’Ajuntament.

El D.S. seguirà de prop aquesta incidència per veure el seu desenllaç. D’altra banda, pel que fa al manteniment de la pista de petanca, situada a la plaça de la Llibertat, l’Ajuntament ha reconegut que s’ha de desbrossar i ja ho han previst. Alhora, reposaran la tanca trencada de la pista.

