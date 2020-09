Meritxell Roig es jubila definitivament. Una “situació personal” la porta a retirar-se a final d’any. I amb ella, tancarà Trelec, la botiga de trens elèctrics i Scalextric que els seus pares van fundar l’any 1964 al Centre de Sabadell.

De fet, Trelec ja ha anunciat que es troba en liquidació per tancament. I anuncia descomptes del 20% en gairebé tots els productes que ofereix. Mantindrà obertes les portes fins a la campanya de Nadal, aproximadament. Així que aquesta tardor serà la darrera oportunitat per acostar-se fins a aquesta emblemàtica botiga del carrer Sant Cugat i guaitar entre les prestatgeries plenes d’objectes singulars i joguines protagonistes d’un altre temps.

Tanmateix, aquest tancament també és un adeu a un món d’una altra època. “Immediatament després de sortir la notícia, s’han acostat moltes persones a dir-me que quina pena, que ho trobaran a faltar”, explica Roig. I la possibilitat de traspassar el negoci, per donar continuïtat a una botiga emblemàtica com Trelec? “No he trobat ningú“, revela Roig. I apunta diversos factors com a hàndicaps: d’una banda, el coneixement previ que cal tenir del funcionament dels diferents slots, cotxes, trens, etc. De l’altra, el manteniment econòmic d’un negoci en ple Centre.

D’origen familiar

Malgrat que és un negoci d’origen familiar, tampoc dins la família encaixava la idea d’agafar el relleu: “Jo no tinc fills i els meus nebots estan en altres àmbits”. Així doncs, el compte enrere ja ha començat. I tot això, sense la intervenció o suport de l’Ajuntament de Sabadell, que a hores d’ara no s’hi ha posat en contacte. Altres ciutats com Barcelona sí que han activat en els darrers anys plans de protecció de les botigues emblemàtiques.

Publicitat

“És clar que hi ha una mica de dol”, apunta Roig, “però no hi ha relleu generacional”. Al seu costat, Amparo Robles, artesana i responsable del Taller de cistelleria que ofereix Trelec, afegeix: “Una ciutat diferent és també la que té comerços variats i diversos”. Sabadell, per tant, camina cap a l’homogeneïtzació del seu teixit comercial.

Aprofitar el confinament

Durant el confinament no ha anat del tot malament. “Al contrari, moltes famílies van tenir temps lliure i van voler rescatar el tren elèctric, el vaixell o el circuit d’Scalextric”, explica Roig. Els anys a la botiga li confereixen un gran coneixement sobre el sector. I orienta el client amb calma i precisió, per tal que entengui perfectament el funcionament del producte que s’emporta.

Entre altres, algunes rareses com ara maquetes d’una trainera basca de rem, fabricada els anys 90, o altre maquetes com un Venetian Taxi i un Batmobile. També hi trobareu vies d’Scalextric de fins fa 20 anys d’antiguitat. Grans velers. I dues precioses cases de nines (de més d’un metre d’alçada), construïdes fita a fita per la mateixa Roig. Una d’elles està en venda (ha baixat de 1.500 a 600 euros), mentre que la segona se la quedarà ella mateixa. És una rèplica de la Casa Amatller de Barcelona, amb un gran component sentimental per a Roig.

La resta, la trobareu en liquidació fins al mes de desembre.

Publicitat