El ple abordarà la instal·lació d'Infermeria a l'Artèxtil

El ple del mes d'octubre abordarà la petició perquè la Universitat Autònoma de Barcelona instal·li a l'edifici de l'Artèxtil els estudis d'Infermeria. Es tracta d'una proposta que va de la mà del Parc Taulí i del centre universitari, i que preveu alçar la mà de manera oficial perquè la ciutat aculli aquests estudis perquè siguin els de referència en aquesta matèria al Vallès.

"Hem d'anar a picar a la porta dels departaments de Salut i d'Universitats perquè hi hagi una inversió de diners", assenyala l'alcaldessa, Marta Farrés, que considera que aquest no ha de ser un debat del Govern, sinó de ciutat. Per aquest motiu, aquest dilluns s'ha manifestat el suport a la creació de l'escola d'Infermeria i demana la participació de les entitats de pes a la ciutat i vinculades amb el sector de la salut i l'educació per aportar-hi el seu posicionament al respecte.

"S'estan redactant els compromisos tècnics dels estudis per donar-li una dimensió de ciutat, i que més enllà del govern de torn, aquest sigui un element clau", afegeix Farrés, que posa de manifest la importància que pot arribar a tenir en el marc de reconfiguració de l'entorn de la Gran Via que es va presentar la setmana passada. Amb tot, destaca que a hores d'ara no hi ha estudis públics d'aquestes característiques en tot l'àmbit del Vallès, i que l'espai de 9.000 metres quadrats que ofereix l'Artèxtil es converteixen en un emplaçament idoni.

La previsió és que la posada en marxa del primer curs del grau requereixi una inversió de 150.000 euros, mentre que el funcionament de tot el grau implicaria una suma d'entre 700.000 i 800.000 euros, segons Farrés.

La notícia va saltar la setmana passada, i requerirà la reconversió de l’Artèxtil amb dos grans objectius: trobar una sortida a un edifici de titularitat municipal que avui no té cap ús i crear un espai educatiu de referència al voltant de la Gran Via, un dels compromisos del Govern municipal. De fet, el procés encara es troba en una fase preliminar i tot just s’han iniciat les negociacions amb la Generalitat per cedir l’immoble, una operació que ha d’anar vinculada al recondicionament de l’equipament i la posada en marxa del grau per part del Departament d’Universitats. Encara és d’hora per posar una data al calendari, segons l’Ajuntament.

A través de l’aliança amb el Taulí i la UAB, Sabadell ha vist una oportunitat en la crisi del coronavirus. Infermeria és un dels graus universitaris amb més demanda del sector sanitari. Amb l’eclosió de la Covid-19, els hospitals han recuperat reclamacions antigues: es necessiten més professionals, i especialment infermers, per garantir la cobertura sanitària.

