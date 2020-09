3,6 milions per començar a dignificar la Gran Via

L'Ajuntament de Sabadell preveu destinar 3,6 milions d'euros a reconvertir l'entorn de la Gran Via, a l'espera de poder dur a terme la gran obra que acabi d'una vegada per totes amb el que consideren una "autopista urbana". Es tracta d'un pla ambiciós per convertir aquesta carretera en un nou pol d'atracció a llarg termini aprofitant els elements que hi ha al seu entorn, com ara la UAB, la Fira Sabadell o l'ESDi, entre altres, però que també compta amb un pla d'actuacions a més petita escala per millorar les condicions per als veïns.

Així ho han presentat l'alcaldessa, Marta Farrés, i la portaveu del grup municipal de Junts per Sabadell, Lourdes Ciuró, que és qui lidera el projecte que té un doble impacte. El primer passa per transformar de facto l'entorn urbà de la Gran Via i el balcó del Ripoll, mentre que el segon preveu aprofitar els actius de què disposa per rellançar la imatge de la ciutat i projectar Sabadell com a punt d'atracció d'iniciatives empresarials i de turistes.

"La transformació de l'eix de la Gran Via és necessari i cal abordar-la quan més aviat millor, i no hem d'enganyar ningú, serà un procés llarg", ha advertit Farrés en una roda de premsa telemàtica. Mentre això no passa, sí que volen posar èmfasi en treballar aquells elements que configuren el paisatge urbà d'aquesta artèria principal, actuacions que han de permetre dignificar els voltants de la Gran Via, en alguns casos de manera més complexa que en d'altres.

És per aquest motiu que el primer programa preveu actuar a curt termini, concretament des d'ara i fins el 2022, amb obres que tindran impacte puntual en molts espais que rodegen la Gran Via. "Es fa pensant en els veïns, des del vessant econòmic, social o habitacional", ha apuntat Ciuró. El segon pas és, segons la portaveu juntaire, més ambiciós, amb abats als 7 quilòmetres del riu Ripoll que permetrà incidir en molts districtes de la ciutat.

15 actuacions inicials

La millora d'aquest entorn passa, d'entrada, per un procés de reurbanització de vies i voreres, com per exemple la vorera entre Alcalde Ribé de l'avinguda Matadepera amb la plaça d'Espanya, la d'Antoni Forrellat entre la mateixa plaça i la carretera de Prats de Lluçanès, o el pati de l'Artèxtil a l'alçada de Quevedo, per dotar de més espai i zona d'estada als veïns de l'entorn.

Els passos de vianants soterrats que hi ha al llarg de la carretera també són objecte d'actuació. "Ara suposen una dificultat afegida d'accessibilitat, hi ha d'haver una transversalitat a banda i banda de la Gran Via que ha de passar per sobre", ha assenyalat Ciuró. Això tindria afectes en passos com el que hi ha a l'alçada del Parc Taulí o de l'Artèxtil, entre altres.

El projecte també posa la mirada en la coberta dels ponts que creuen a banda i banda, i que donen servei tant a vehicles com a vianants, en espais com ara la Rambla, la carretera de Prats o Vilarrubias, entre altres. "Tècnicament es pot eixamplar més l'espai", apunta Ciuró.

Altres espais on es preveu actuar amb l'objectiu de cedir més espai al vianant són la plaça Clara Campoamor, per fer-la més accessible i dotar-la de més usos, el lateral de Fira Sabadell o la illa de zona blava que hi ha a tocar de l'estació de busos.

Una ciutat per a projectar

La imatge que es vol donar de la ciutat passa per actuar de manera coordinada i rellançar els elements de què es disposa per convertir l'entorn de la Gran Via i, de retruc, el conjunt de Sabadell en un espai atractiu, tant per a visitar com per a invertir-hi. Per això es vol atraure la dinamització i organització de propostes de fires singulars per atraure públic, tant específiques com multisectorials.

A nivell esportiu, es buscarà impulsar iniciatives com a ra esdeveniments per dotar la ciutat d'un reconeixement en disciplines diverses. "Estem parlant d'esports d'aigua, atletisme, futbol o tennis", apunta Ciuró. Això generaria, afegeix, ocupació, riquesa i fins i tot investigació al voltant d'aquest sector.

A nivell cultural, es vol aprofitar la musculatura de què es disposa, com ara museus, teatres i entitats de renom. Tot plegat permetria, a més, atraure projectes internacionals, i amb ells inversió a la ciutat.

Tot plegat suposa una inversió inicial de 150.000 euros, que ja es va aprovar en la modificació de crèdit duta a terme en la darrera sessió del ple municipal, una dotació econòmica que permetrà fer els estudis i dur a terme les primeres 15 actuacions. Fins al 2022 es preveu invertir fins a 3,6 milions d'euros en dur a terme aquestes millores.

Aquests treballs deixaran el camí aplanat per dur a terme la futura remodelació integral de la Gran Via, a la vegada que, paral·lelament, es treballarà per fer una pluja d'idees per quan es pugui atacar directament el tronc central, per on passa el gruix de vehicles. Això, però, es podrà plantejar un cop es resolgui la connexió entre Castellar i l'autopista C-58, donat que els vehicles actualment creuen Sabadell per la Gran Via per arribar-hi.

