El carrer Indústria serà només per a vianants al 2022

El carrer de la Indústria serà de prioritat per a vianants i tindrà la calçada i la vorera al mateix nivell entre els carrers de Sant Joan i de Sant Llorenç al desembre de 2022. El projecte de reurbanització de la via té un pressupost de 937.442 euros i es preveu que les obres puguin començar a finals del 2021 per poder-les donar per acabades al desembre de 2022.

L’actuació forma part del projecte EDUSI, finançat amb els Fons Europeus de Desenvolupament Regional. El plantejament passa per crear un carrer amb plataforma única, on no hi hagi la distinció actual entre vorera i calçada, guanyant un total de 11,35 metres d'ample per al vianant.

"S'actuarà en el tram entre els carrers Sant Joan i Sant Llorenç, serà relativament senzill destinar-lo a vianants sense afectar el trànsit de l'entorn i del pàrquing del Centre, i a més el tram compta amb un seguit de façanes i equipaments que fan interessant unir aquest espai", assenyala l'alcaldessa, Marta Farrés. Entre ells hi ha el Despatx Lluch, la seu del Col·legi d'Enginyers i el de l'escola Sagrada Família.

El nou espai mantindrà els arbres que actualment existeixen, al qual s'hi sumarà un conjunt d'espais verds en forma de parterres. Pel que fa a la pas de vehicles, segons dades de l'Ajuntament compta amb un índex de mobilitat rodada molt baix, donat que hi ha més ús d'accés i pas a peu o amb altres mitjans de transport.

Publicitat

De fet, es preveu deixar accedir únicament als veïns del guals afectats, així com a vehicles de càrrega i descàrrega, aquests, però, sempre fora de l'horari d'entrada i sortida d'alumnes a l'escola. Per facilitar que els que ho facin en cotxe puguin arribar-hi, també es permetrà circular a màxim 10 km/h entre Sant Cristòfol i Sant Llorenç, amb prioritat per al vianant. De la mateixa manera, s'habilitarien places Petó i adeu, actualment al carrer Indústria, al Vapor Turull, just en un altre dels accessos de l'escola Sagrada Família, i també habilitar-ne al carrer Sant Cristòfol.

La dignificació del Passeig, més a prop

D'altra banda, l'Ajuntament preveu poder presentar el projecte per urbanitzar de manera definitiva el Passeig de la Plaça Major, al Centre, a mitjans del mes que ve. "Comptarà amb més espais verds, naturalitzats, bonics, no només pacifiquem per pacificar", assenyala l'alcaldessa.

La previsió, a més, és poder tenir les obres finalitzades en aquest mateix mandat: "Si no hi ha cap problema a l'hora de licitar i les empreses no ens deixen a l'estacada, serà així", ha afegit Farrés.

Publicitat