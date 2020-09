L'ADF Sabadell i voluntaris recullen quasi 250 kg de residus de la llera del riu Ripoll

El projecte Let's Clean Up Europe va arribar, també, aquest diumenge a Sabadell. I va implicar fins a una trentena de persones, entre membres de l'ADF i voluntaris, que van arribar a recollir gairebé 250 kg de residus de la llera del riu Ripoll al seu pas per la ciutat. Els participants de la iniciativa, que se celebra a escala continental i que té per objectiu conscienciar sobre la importància de preservar espais naturals, van resseguir el trajecte des de la part alta de Torre-Romeu fins a Can Puiggener.

El camí va evidenciar la presència de força brutícia: "Envasos, mascaretes, vidres, tovalloletes, papers...", cita Jordi Gil, cap de colla dels ADF Sabadell. Els voluntaris, explica, fins i tot van netejar canyissars del riu. "Tothom qui va venir està molt conscienciat i implicat. Tenen ganes de veure Sabadell net", afegeix. En qualsevol cas, aclareix que esperaven trobar-se un entorn més brut.

Una de les idees que l'ADF vol recalcar és la importància de mantenir en les millors condicions possibles la zona forestal de Sabadell, ja que a la ciutat no en disposa de gaire. Una de les maneres que considera adients és implicant els ciutadans, amb iniciatives com L'et's Clean Up Europe. Aquesta zona on es va celebrar, a més, durant el confinament s’ha consolidat com a punt d’esbarjo i esportiu, "i amb aquest augment d’usos, i també d’usuaris incívics, tenim zones amb residus que fa temps no es netegen", apunta l'entitat.

Més enllà de la jornada especial que va suposar el L'et's Clean Up Europe, l'ADF Sabadell té previst organitzar més iniciatives semblants a la de diumenge, per altres zones naturals de la ciutat. I més tenint en compte el grau positiu de participació i d'implicació de tothom a qui va reunir.

