“No para de venir gent a veure’m al restaurant”

A Joc de cartes, un restaurant pot guanyar oficialment el programa, com és el cas d’El Porró Petit de Terrassa. Però els suposats perdedors també poden aconseguir un altre premi més difús i popular: guanyar el favor del públic. I aquest és el cas del Choco Choquito, el restaurant ubicat a la Rambla. En bona part, pel seu cambrer, Ignasi Guerrero (Sabadell, 1993), qui va encadenar diverses equivocacions però que les va assumir amb espontaneïtat.

El Carlos i tu mostreu molta complicitat. Fins i tot et fa un petó quan t’equivoques. Sou família? I ara! Em van agafar per una apli de feina, fa dos anys. L’entrevista me la va fer la Rosa Mari. Ens vam caure bé, va quadrar el que buscàvem. I ja fa dos anys que hi soc. I és clar, passem moltes hores junts. Per això ens hem fet cul i merda.

Doncs no és habitual tenir caps tan afectuosos, a la feina... La veritat és que el Carlos és molt carinyós! I jo també ho soc, per això m’imagino que dono peu que també ho siguin amb mi.

Com vau arribar a participar en ‘Joc de cartes’? Tu no t’hi presentes, sinó que et busquen. Ens van avisar que Choco Choquito havia estat preseleccionat. I vaja, va ser d’una setmana per l’altra: el mateix dimarts ens van dir que vindrien a gravar el dijous. Així que ens va agafar per sorpresa! I mentrestant, el Carlos havia d’anar a veure els altres restaurants i alhora treballar al seu.

T’has fet famós en gran part per les equivocacions en les comandes. Què va passar? Jo no sabia que sortiria al programa, m’ho van dir el mateix dia. I per això em vaig posar tan nerviós! Bé... i perquè estava ple de càmeres! Ho vaig fer molt malament. Però no m’equivoco tant, mai. No es va veure com treballo realment.

La gravació va ser entretinguda? Els de l’equip de Joc de Cartes van ser macos i atents. Ara bé, va ser tot molt esporàdic! Venen i se’n van! A Choco Choquito van començar a gravar a les 12 h i escaig i abans de les 15 h ja estaven fora. No paren ni un segon. En acabar, tothom volia anar al lavabo!

I Marc Ribas com és fora de les càmeres? No gens esquerp, ni protagonista. La veritat és que el trobo molt maco.

Ara ets tu el que t’has convertit en una persona cèlebre! És que estic flipant! No para de venir gent a veure’m! Fins i tot familiars o amics que ni tan sols sabien que estava treballant allà. Bé, i companys d’escola amb qui feina 7 o 8 anys que no ens vèiem! Fins i tot ha vingut gent de Lleida!

I la clientela et reconeix? No hi ha persona que atengui que no em digui que m’ha vist a la televisió...I si no ens hem fet 24 fotos, no me n’he fet cap!

I al carrer? M’han aturat un parell de vegades per dir-me que m’havien vist. Amb una noia ens vam fer fotos i tot! I un vídeo! Estic en xoc. Però em fa molta alegria!

Ja doneu l’abast? Doncs ara tenim moltes més reserves. A veure, sempre he tingut feineta, omplíem bastant. Però és que ara se’ns omple sempre. Qui vulgui venir, que truqui per reservar!

Com t’afecta la rivalitat entre Terrassa i Sabadell? Doncs ni em va ni em ve. Jo mateix tinc família a Terrassa. De fet, m’agrada! Conec bàsicament el barri de Can Jofresa i el Parc Vallès. Així que no sento gaire rivalitat. Ara bé: la Rambla de Sabadell és més guapa!

* Si el busqueu a Twitter, trobareu ‘mems’, etiquetes i fins i tot un club de fans de l’Ignasi. Tot un fenomen viral.

