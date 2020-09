Nou de cada deu MIR del Taulí secunden els tres dies de vaga

Nou de cada deu metges interns residents (MIR) del Taulí han secundat la vaga que han fet aquest dilluns, dimarts i dimecres per reclamar millors condicions, segons el sindicat convocant, Metges de Catalunya. Són unes 128 persones respecte a les 150 que estaven convocades. Després de negociar amb el Departament de Salut no han aconseguit l'objectiu que volien i tornaran a fer vaga el 28, 29 i 30 de setembre, l'1 i el 2 d'octubre.

La participació ha anat cada dia de menys a més, segons els organitzadors, ja que dilluns va ser del 80%, dimarts del 85% i avui dimecres el 90%, una mitjana del 85%. El portaveu dels metges residents, el sabadellenc Àlex Mayer, assegura que el col·lectiu està satisfet després d'haver aconseguit una important mobilització i destaca que el moviment "està fet des de baix, amb assemblees a les unitats docents dels diferents hospitals i tenim els residents completament compromesos i així ho estan demostrant aquests dies".

Els estudiants fan reivindicacions formatives, laborals i econòmiques. "Tenim una oposició aprovada i un contracte que és formatiu", subratlla Mayer. Durant els tres dies de vaga els residents s'han reunit amb Salut però les propostes que els han arribat des del govern català les consideren "raquítiques". Un dels plantejaments que els han fet i consideren insuficient és el d'augmentar un 5% -un euro i mig al dia, uns 50 euros al mes- la retribució dels MIR, que seria del 6% el 2021.

Publicitat

"Del tema formatiu ens diuen que no és competència seva", afegeix el sabadellenc, que explica que hi ha una proposta sobre la taula de crear una comissió per veure com poden aconseguir destinar més temps a la formació. En l'aspecte laboral, continua, "no es mouen", i de moment no s'accepten les demandes de jornades laborals de 35 hores setmanals ni se'ls dona la garantia que tindran un descans ininterromput de 12 hores després d'una jornada, inclòs després de les de 24 hores.

Urgències

Mayer lamenta que els serveis mínims de les urgències hagin estat del 100%, la qual cosa assegura que ha impossibilitat que aquests professionals participessin de la vaga i, alhora, posa de relleu la seva importància en el sistema de salut.

Publicitat