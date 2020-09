Sabadell no oblida l’operació Judes: mig miler de persones demanen l'absolució dels detinguts el 23-S

Es compleix, aquest dimecres, un any del soroll d’helicòpters de la Guàrdia Civil sobrevolant el cel de la ciutat de matinada. Poc després, els sabadellencs Xavi Duch i Jordi Ros eren detinguts, acusats de terrorisme, fabricació i tinença d’explosius i conspiració per causar danys amb objectius estratègics. Durant aquella operació, batejada com a Judes, en total es van detenir 9 persones, 7 de les quals van acabar entrant a presó.

El 23 de setembre després, primer aniversari de l’operació, unes cinc-centes persones s'han reunit a davant de l’Ajuntament per denunciar l'operació i demanar l’absolució dels detinguts, que van estar privats de llibertat entre tres i quatre mesos. La concentració, organitzada per CDR Sabadell, ha començat a les 20 h i s'ha convocat a través d'una encartellada a la ciutat amb el lema Defensar la terra no és cap delicte.

Hi han estat presents tan Xavi Duch com Jordi Ros, a més d'altres independentistes investigats per l'Operació Judes. També representants municipals de la Crida, Junts per Sabadell i ERC.

"Tots som CDRs! Tots som CDRs!", han clamat els manifestants davant de l'Ajuntament. Des de l'organització, s'ha demanat reiteradament als concentrats que se separessin el màxim possible els uns dels altres, per minimitzar riscos de contagi. "El dolor que senten és molt fort. Avui dia, encara no s'ha superat del tot", ha expressat una portaveu del Grup de Suport, qui ha recordat el dia de les detencions i el sentiment de solidaritat que van disparar. "És necessari que continueu donant caliu al carrer i que continueu explicant que això és una injustícia i s'ha d'acabar", ha prosseguit.

El 23-S del 2019, David Budria i la seva parella, Klara B., també van ser detinguts al seu pis, encanonats i emmanillats. El mateix dia, però, van ser alliberats. "Fa un any ens esbotzaven la vida a 9 de nosaltres. Continuem alçades, cadascú fent la vida que pot", ha dit ell, en agafar el micro. Abans de desconvocar la concentració cantant l'himne de Catalunya, el Grup de Suport encara ha volgut recalcar un missatge: "Els ha passat a ells, però us podria haver passat a vosaltres".

Laura Borràs, present a la concentració en suport als detinguts del 23-S / V. ROVIRA Concentració un any després del 23-S / V. ROVIRA Concentració un any després del 23-S / V. ROVIRA Abraçada entre David Budria i Xavier Duch, detinguts el 23-S / V. ROVIRA Concentració un any després del 23-S / V. ROVIRA Concentració un any després del 23-S / V. ROVIRA

