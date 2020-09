El sabadellenc Mingo Meseguer, president de la sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social i conseller nacional d'ERC

El sabadellenc Mingo Meseguer ha estat elegit com a nou president de la Comissió Sectorial de Treball, Autònoms i Economia Social d’Esquerra Republicana de Catalunya (ERC). Ha obtingut un aval unànime dels seus membres, arran de la renovació dels òrgans de govern del partit.

Això converteix Meseguer en membre del Consell Nacional d'ERC, el màxim òrgan entre congressos. Un total d’onze militants d’ERC, incloent-l’hi, formen part dels equips de nou comissions sectorials del partit o dels seus consells assessors. Les sectorials articulen el debat i l’acció del partit independentista en àmbits determinats.

Els 10 altres militants de la secció local de Sabadell que són als equips executius de les sectorials o als seus consells assessors són Èlia Soriano-Costa, vocal de Formació Professional de la sectorial que presideix Meseguer; Xavi Belmonte, membre del seu Consell Assessor; Juli Fernàndez, vocal de Partit Obert de la sectorial de Cultura; Carlota Gallés, vocal de Dona i Drets Digitals de la sectorial de Societat de la Informació; Pere Muntal, secretari de la sectorial de Salut; Clara Palau, membre de la Coordinadora LGTBI; Ferran Ruz, vocal de Jovent Republicà de la sectorial de Política Territorial; Marc Uribe, vocal d’Emergències de la sectorial de Seguretat i Protecció Civil; Roger Suàrez, vocal d’Economia Internacional de la sectorial d’UE i Política Internacional, i Ignasi Garcia, vocal de la sectorial d’Educació.

"Ho afronto amb moltes ganes i optimisme, malgrat que vivim un moment ple d’incerteses i vulnerabilitats, on no s’albira un horitzó clar, comptant que els efectes de la pandèmia seran de llarga durada", ha assenyalat Meseguer. La principal tasca del nou equip executiu de la sectorial serà proposar solucions en els àmbits que li són propis, prioritzant tres eixos: primer, la millora de les condicions laborals dels treballadors dels sectors que s’han demostrat essencials per a la vida; segon, la reactivació dels sectors econòmics i dels col·lectius més castigats com el turisme, el teixit del petit comerç i els autònoms; i tercer, impulsar l’economia social com a instrument de sostenibilitat i cohesió social de persones i territoris.

