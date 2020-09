Xavi Boniquet i Aarón Rey, els brots verds entre l'allau de baixes

El Sabadell està patint un autèntic calvari en aquest inici de la Lliga SmartBank per culpa de les baixes. Va començar amb l'impacte de la lesió muscular de Pedro Capó per unes 6 setmanes com a mínim i la mala ratxa ha tingut continuïtat amb Edgar Hernández i Aleix Coch que se sumen a la baixa per sanció d'Ángel Martínez. Com a curiositat, els quatre capitans de la plantilla no podran jugar diumenge que ve (16 hores) al camp del Mallorca, rebatejat com 'Visit Mallorca Estadi' amb l'objectiu de reactivar el turisme internacional a l'illa, molt colpejat per la pandèmia de la Covid-19.

El principal problema per a Antonio Hidalgo se centra a l'eix de la defensa. El diagnòstic de les proves fetes a Aleix Coch ha estat un cop molt dur i deixa amb molt poques opcions el tècnic arlequinat. De fet, ara mateix només té tres centrals disponibles: Jaime Sánchez, Grego Sierra i un Jesús Olmo que encara no es troba al cent per cent físicament. Aquesta circumstància podria provocar algun canvi d'ubicació o bé de dibuix tàctic. Una possibilitat seria apostar pel triumvirat Óscar Rubio-Sánchez-Grego mantenint l'habitual sistema de 3 centrals i una altra és utilitzar una defensa de 4 amb Óscar Rubio exercint com a lateral dret i Víctor més avançat.

Però no tot són males notícies. En l'entrenament d'aquest dimecres celebrat a les instal·lacions del CAR de Sant Cugat, Hidalgo ha pogut comprovar la total recuperació de dos homes importants com Xavi Boniquet i Aarón Rey. Han treballat al mateix ritme que els seus companys i tot apunta que podrien debutar a Segona Divisió A aquesta tercera jornada. En canvi, més difícil ho té Adri Cuevas, qui es manté al marge del grup. Encara arrossega molèsties de la lesió produïda en la final del play-off contra el Barcelona B. En l'amistós contra l'Andorra va patir una recaiguda i ara no es vol arriscar. Això provocarà que Antonio Hidalgo hagi de recórrer de nou a un nombrós grup de jugadors del filial i juvenil per completar la convocatòria a l'espera que arribin fitxatges. El director esportiu, José Manzanera, manté diferents fronts oberts amb l'objectiu de tancar un central -s'insisteix en el jugador del R. Saragossa, Enrique Clemente- i un home d'atac. El límit salarial és el principal maldecap.

