Adrián Hernández: 'En el primer any de mandat les ocupacions han pujat un 10%'

El grup municipal de Ciutadans lamenta que en el primer any del present mandat les ocupacions d'habitatges a la ciutat hagin pujat un 10%. Es basen en les dades que el Govern municipal va fer públiques dimecres i on es va indicar que el nombre de vivendes ocupades a dia d'avui és de 1.332.

"De manera sorpresiva es va convocar una roda de premsa ahir en què es va anunciar que hi ha més de 1.300 habitatges ocupats, en el primer any del mandat l'ocupació il·legal ha pujat més d'un 10%", assenyala el regidor portaveu, Adrián Hernández. La sorpresa, diu, es deu a què ells van registrar una moció dilluns per dur al ple del proper mes d'octubre, i a què l'executiu va convocar la premsa a una roda de premsa dimecres. "El regidor de Seguretat va dir que farien un protocol, però no va dir quin", afegeix.

Publicitat

Per aquest motiu, la formació aposta per crear un pla municipal per fer front a l'ocupació il·legal que genera problemes de convivència, sempre des dels àmbits competencials de l'Ajuntament. Així, aposten per assessorar els veïns en cas que es trobin amb un habitatge ocupat a través d'un òrgan assessor del consistori, i reforçar la seguretat als llocs calents amb més patrullatge, uns espais que Hernández localitza a Can Puiggener, els barris del sud o Can Deu.

"Cal crear una unitat específica antiocupació a la Policia Municipal, amb agents formats per saber com fer actes administratives adequades perquè la fiscalia i el jutge expulsin els veïns conflictius", apunta el regidor. Tot plegat, però, reconeix Hernández que caldrà que es duguin a terme canvis legislatius, tant des del Congrés dels Diputats com des de la Generalitat.

Publicitat