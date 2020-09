Sabadell té 1.332 habitatges ocupats

La ciutat de Sabadell té a dia d'avui 1.332 habitatges en situació d'ocupació. D'aquests, segons dades de l'Ajuntament, uns 40 són de titularitat pública, un fet que implica que aquelles persones que han seguit el canal oficial per accedir a pisos protegits no hi puguin accedir quan toca.

Així ho ha fet públic l'Ajuntament, després que ahir una delegació del Govern es va reunir amb la fiscal en cap de la ciutat, Neus Pujals, per abordar com s'ha d'actuar per evitar les ocupacions que poden dur a terme col·lectius i màfies organitzades. Es tracta d'un mecanisme que ha de permetre al consistori i a la Policia Municipal actuar de manera contundent a l'hora d'evitar una ocupació, sempre que es registrin criteris vinculats amb l'incivisme o la generació de conflictes veïnals.

"Hi haurà tolerància zero amb l'ocupació de primers habitatges i segones residències, i aquí és on caldrà resoldre-ho amb el menor temps possible, i el mateix passa amb els habitatges de Vimusa", explica l'alcaldesa, Marta Farrés. En aquest sentit, i pel que fa a pisos de grans tenidors, com ara entitats financeres, apunta que ja hi ha altres mecanismes per resoldre els conflictes d'aquestes característiques, i que en alguns casos, si es tracta de famílies vulnerables i que no generen problemes, es pot arribar a acords per adoptar-hi algun tipus de lloguer social.

"Ara hi ha 1.332 habitatges ocupats, una quarantena dels quals són públics", ha detallat el regidor d'Acció Social i Habitatge, Eloi Cortés. En aquest sentit, des de Policia Municipal es treballa per fer front a una situació que denuncien des de les associacions de veïns.

En moltes ocasions, s'actua a partir que salta una alarma en el pis afectat o perquè els veïns denuncien els fets a la policia, motiu pel qual, si s'avisa amb rapidesa, es pot evitar la ocupació de manera més àgil que si es dona avís quan ja porten dies instal·lats.

