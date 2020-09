Cara a cara: tradició de la Gelateria de Ca n'Oriac vs. l'aposta de la Ferreteria de Sabadell

En un cara a cara, es troben Joaquin Montoya, propietari de la tradicional Gelateria Ca n'Oriac i Chick, nouvingut amb la nova Ferreteria de Sabadell. El comerç ens defineix: els de sempre, ens arrelen a la nostra històrica forma de fer. Els nouvinguts, ja estan dibuixant el futur del petit comerç.

La botiga de sanitaris es va transformar en l’obrador de gelats

El Joaquin Montoya era lampista i va muntar la seva botiga de sanitaris, cap al 1976. Com que el negoci no acabava de quallar, va donar un tomb de 180 graus a la seva professió. Amb la seva dona, la Dulce Gaona, van reconvertir aquell modest local de l’avinguda de Matadepera en la primera gelateria artesanal de Ca n’Oriac, el 1980.

Aleshores, va comprar una geladora i una màquina d’orxata que encara conserven –una autèntica relíquia– i del no res es van convertir en mestres gelaters. “Mai no hem comprat ni un quilo de gelat, tot és fet aquí i ara”, detalla el fill del matrimoni, en Joaquim, segona generació del negoci familiar.

Per a ells, tan important és el tracte personal amb el client com la qualitat dels productes, sempre naturals. És per això que el Joaquim s’estudiava molt bé on comprar la matèria primera. La xufla, a Alboraya, a València. La llet és fresca (també pels cafès) i els hi arriba encara en bossa de plàstic, d’una vaqueria de Sant Fruitós de Bages. I l’aigua per fer gelats i orxata, la portaven d’una font situada entre Matadepera i Terrassa. “El meu pare carregava amb litres i litres d’aigua quan tornava de la font”, explica.

Aviat, la Dulce plegarà després de molts anys darrere la barra. I la família deixa un consell per tot nou comerciant: “L’actitud ho és tot”, assegura Joaquim. “Tant és de quin negoci es tracti, tenir empatia i bon tracte amb el client és el secret. Som humans i no hi ha millor propaganda que un client satisfet”, creuen.

La ferreteria que vol plantar cara a les grans cadenes

Fa molts anys que s’hi dedica, en Chikh. Mai no ha regentat el seu propi negoci de ferreteria, tampoc no sap què li ofereix el futur, però inaugura amb molta il·lusió el seu local al centre de Sabadell. Els inicis mai no han estat pas fàcil i es pregunta “quina és la millor manera de començar un negoci?”, si és que n’hi ha només una.

Procedent de Vic, tot just fa una setmana que es va aventurar a obrir La Ferreteria de Sabadell a peu de la Via de Massagué. “La ubicació és ideal, i hi havia un nínxol de mercat molt interessant. La zona és molt atractiva, tot i els preus de lloguer”, considera. Malgrat que no és nadiu de la ciutat, Chikh ja la coneixia. Alumni de la Universitat de Terrassa, passava molta estona voltant per Sabadell.

I ara ha arribat per fer, de la ferreteria de barri, un negoci a l’alçada de grans cadenes: “Que a Sabadell puguem trobar de tot és un encert”, considera. Ofereix productes pel bricolatge amateur, però també eines perquè els professionals del sector no hagin d’agafar el cotxe i desplaçar-se a grans superfícies de ferreteria.

“Estem molt enfocats als professionals de la construcció”, explica. I, amb el seu negoci familiar de nova creació, sense sucursal ni altres ferreteries enlloc, pretén convertir-se en l’alternativa davant dels grans gegants. I amb el punt fort d’aconseguir un tracte de tu a tu, allunyat de l’asepticitat d’una gran superfície. “No només estem per vendre, sinó per solucionar problemes dels clients”, afirma Chikh.

